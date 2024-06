Il y a sept ans, Klay Thompson mettait 60 points en… 11 dribbles !

Retour sur l’une des plus belles performances de la carrière de Klay Thompson. Elle a eu lieu le 5 décembre 2016 et, ce soir-là, il avait planté 60 points en… 29 minutes seulement !

Le plus dingue ? Sur ses paniers, l’arrière des Warriors n’avait dribblé que 11 petites fois, pour un temps de possession de balle de 90 secondes !!! Le roi du « catch-and-shoot » avait frappé et c’est la défense des Pacers qui avait pris cher, encaissant 146 points.

Kevin Durant totalement bluffé

« Je ne sais même pas quoi dire. Je n’ai jamais vu ça. En 29 minutes ? Sans même jouer le quatrième quart temps ? C’est du jamais vu », avait réagi Kevin Durant, qui venait tout juste d’arriver à Golden State. « J’ai vu Kobe marquer 81 points et 62 points en trois quart-temps, mais être dans la même équipe, sur le banc, et en être témoin, c’est complètement dingue ! »

Ce soir-là, Klay Thompson plante 17 points dans le premier quart-temps, puis 23 dans le deuxième et il en est donc, déjà, à 40 points à la pause. En à peine… 18 minutes !

« On n’arrêtait pas de lui filer la balle, encore et encore », expliquait toujours Kevin Durant. « Il a mis des tirs de fou. On essayait juste de l’encourager et de l’aider à atteindre les 60 points. Il était dans sa zone mais, à chaque fois qu’on le poussait, ça lui donnait un peu plus d’énergie. C’était tellement plaisant à observer ! »

Stephen Curry, « comme un gosse »

Dans le troisième quart-temps, Klay Thompson ajoute 20 points de plus, avec au final un joli 8/14 à 3-points. Steve Kerr arrête le massacre et le rappelle sur le banc. Son compteur s’arrêtera à 60 unités…

« Depuis que je suis arrivé, la force principale de notre équipe est d’avoir de multiples joueurs qui peuvent passer la balle et créer pour les autres. Dès que Klay a pris feu, Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green, Zaza Pachulia ou Andre Iguodala le cherchaient tous », confirmait le coach des Warriors. « Pour un coach, c’est gratifiant de voir ce genre d’altruisme. Steph était sur le banc dans le deuxième quart-temps, à 1/5 à 3-points, et il était comme un gosse de voir Klay enquiller les paniers. Pareil pour KD. Les célébrations du banc montrent vraiment quelle type d’équipe on a. Ils aiment voir leurs coéquipiers réussir. »

L’altruisme comme maître-mot

Quant au héros de la soirée, il savourait cet altruisme et ne retenait qu’un chiffre : les 45 passes décisives de Golden State.

« Ça fait plaisir de voir vos coéquipiers être heureux pour vous. Je n’aurais pas pu réaliser une telle performance sans eux », se réjouissait Klay Thompson. « Les écrans de Zaza et Draymond m’ont offert des tirs faciles et c’est comme ça que j’ai trouvé mon rythme. Tout le monde est altruiste. Que ce soit KD, Zaza, David West et tous les autres joueurs qui sont arrivés cet été… Ils se foutent de leurs stats. Ils veulent juste gagner et c’est pour ça qu’ils sont venus. [Il regarde la feuille de stats] 45 passes décisives ? C’est dingue ! Est-ce que les Lakers époque Showtime ont fait un truc pareil ? »

Pas besoin d’aller chercher aussi loin : la semaine d’avant, ces mêmes Warriors avaient déjà fait mieux, avec 47 passes décisives contre… les Lakers.

