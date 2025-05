Les larmes d’Evan Fournier après la chute de l’Olympiakos

Revenu en Europe, Evan Fournier espérait décrocher son premier titre chez les professionnels lors du Final Four de l’Euroleague. Mais l’Olympiakos est tombé face à Monaco (78-68) en demi-finale de la compétition.

Auteur de 31 points à 10/18 au tir, le Français n’a pourtant rien à se reprocher, alors qu’il a tout tenté pour tenter de renverser la « Roca Team », qui a simplement été collectivement plus forte.

Abandonné notamment par Sasha Vezenkov, méconnaissable avec ses 7 points à 2/10 au tir, l’ancien joueur du Magic, des Celtics et des Knicks était inconsolable après la défaite de son équipe. En larmes sur le terrain, il a mis de longues minutes à quitter le terrain, Vassilis Spanoulis venant même le consoler sur le bord du terrain…

Evan Fournier could not hold back his tears after Olympiacos' defeat in the semi-final pic.twitter.com/xiXPspr9a8

