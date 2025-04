Euroleague : Evan Fournier et Théo Maledon retenus dans le deuxième meilleur cinq

Deux autres Français à l’honneur en Euroleague, quelques jours après le titre de meilleur jeune de Nadir Hifi. Ainsi, Evan Fournier et Théo Maledon ont été retenus dans le deuxième meilleur cinq de la compétition, en compagnie de Mike James, Juancho Hernangomez et Walter Tavares.

Avec l’Olympiakos, leader du classement, Evan Fournier a tourné à 15.8 points, 2.6 points et 2.2 rebonds de moyenne, pour son retour en Europe douze ans après sa Draft. Quant à Théo Maledon, annoncé du côté du Real Madrid, il a tourné à 17.0 points, 4.6 passes et 3.5 rebonds de moyenne au sein de l’ASVEL, 15e au classement. Il avait aussi quitté la NBA à l’issue de l’exercice 2023/24 et les deux Français prouvent donc qu’ils ont bien fait de revenir sur le Vieux Continent.

L’Euroleague a également dévoilé la composition du meilleur cinq de la saison. On y retrouve quatre anciens « NBAers », dont Sasha Vezenkov et Kendrick Nunn, mais aussi Carsen Edwards et Nigel Hayes-Davis. Sans oublier TJ Shorts, le joueur du Paris Basketball, qui pourrait pourquoi pas débarquer en NBA la saison prochaine, au sein de Grizzlies désormais dirigés par… Tuomas Iisalo, son ancien coach dans la capitale française.