Nadir Hifi sacré meilleur jeune de l’Euroleague

Nadir Hifi remporte le trophée « Rising Star » 2025, une distinction qui récompense le meilleur jeune de la saison en Euroleague. À 22 ans, l’arrière du Paris Basketball devient le tout premier joueur français à recevoir cette récompense, décernée par les entraîneurs de l’EuroLeague, et il inscrit son nom aux côtés de ceux de Danilo Gallinari, Ricky Rubio, Nikola Mirotic ou encore Luka Doncic.

Alors que le Paris Basketball prépare sa rencontre de « play-in » face au Real Madrid, Nadir Hifi devance dans les votes deux autres compatriotes, Matthew Strazel (AS Monaco) et Melvin Ajinça (ASVEL). Suivent Hugo Gonzalez (Real Madrid), Juan Nunez (FC Barcelone) et Matteo Spagnolo (ALBA Berlin).

Un rendement exceptionnel

Sur l’ensemble de la saison régulière, Nadir Hifi termine carrément meilleur marqueur parmi les joueurs âgés de 22 ans et moins avec 14.7 points par match, et 15e parmi tous les joueurs.

Le Franco-Algérien est même n°1 de toute l’Euroleague en terme de rendement avec 29.8 points de moyenne si on ramène son temps de jeu à 40 minutes, surpassant Carsen Edwards (Bayern Munich) et TJ Shorts, son coéquipier parisien.

À l’instar de son club, Nadir Hifi a réussi son passage à l’échelon supérieur, et confirmé son talent entrevu lors de la victoire en EuroCup puisqu’il avait été nommé dans la All-EuroCup Second Team en 2024.