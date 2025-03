Théo Maledon se verrait très bien au Real Madrid…

Cinq ans sont passés depuis la dernière fois que Théo Maledon (23 ans, 1m93) est venu jouer à la Movistar Arena, la salle basket du Real Madrid. Et il s’en est passé des choses pour le meneur français depuis. Drafté en NBA à l’été 2020, il a tenu quatre saisons entre NBA et G-League avant de revenir à l’Asvel cet été, où il s’est définitivement imposé comme l’un des meilleurs joueurs d’Europe.

Quatrième meilleure évaluation en Euroleague cette saison (20.9), sixième meilleur scoreur (16.8 points), il a profité de son passage à Madrid hier, pour devenir le joueur ayant obtenu le plus de lancer-francs sur une saison, dans l’histoire de la compétition. Et conforter sa cote de popularité sur le parquet d’un grand d’Europe.

Le choix du roi…

Après la rencontre perdue par l’Asvel (81-70), Théo Maledon a évoqué son avenir pour l’agence de presse espagnole EFE. Comme l’avait indiqué son président Tony Parker il y a deux mois, ce sera soit la NBA, soit un très grand d’Europe, et le Real Madrid en fait forcément partie.

« Je suis quelqu’un qui se concentre sur ce qu’il y a devant. Pour l’instant, mon objectif est de terminer la saison de la meilleure façon possible. Je sais que mes agents font leur travail et je les laisse faire. Personnellement, je me concentre sur la façon d’améliorer mon jeu et de continuer à progresser. Évidemment, ce n’est pas un secret que chaque fois qu’une équipe avec autant d’histoire et de prestige en Europe montre de l’intérêt, c’est toujours un objectif. On veut toujours jouer dans les meilleures équipes et y être compétitif pour avoir plus de chances de gagner des titres. Madrid est connue pour être l’une de ces équipes. D’une manière générale, j’aimerais beaucoup y jouer », a-t-il déclaré après avoir rendu 25 points, 5 passes décisives, 4 interceptions pour 35 d’évaluation.

La NBA reste une option

Pour l’heure, le meneur français ne ferme pas la porte à un éventuel retour en NBA non plus, où il pourrait également être sollicité. L’heure n’est pas encore aux choix, mais à bien terminer la saison avec son club formateur. Plus il sera performant sur le terrain, plus les portes de destinations prestigieuses s’ouvriront pour lui.

« Je n’y ai pas encore réfléchi. C’est comme la question que vous m’avez posée à propos de Madrid, évidemment, c’est toujours dans mon esprit, mais je pense que je veux le faire quand le moment sera venu. Comme je l’ai dit, pour l’instant, je me concentre sur le fait de jouer mon meilleur basket jusqu’à la fin de la saison. Après ça, nous verrons avec mes agents ce qui se passera », a-t-il ainsi ajouté.

Son premier passage en NBA a été décevant. Mais son retour en France et sur la scène européenne lui a permis de montrer à quel point il avait progressé dans son jeu. Après ce retour à l’Asvel, le voilà regonflé à bloc et prêt à franchir un nouveau cap, dans une grande équipe du Vieux Continent, ou de l’autre côté de l’Atlantique…

« Les deux dernières années en NBA ont été assez difficiles. Je n’ai pas eu beaucoup d’occasions de jouer, mais j’ai continué à travailler, à améliorer mon jeu et à grandir en tant que joueur. J’attendais ma chance. Je savais que je devais être prêt à la saisir quand elle se présenterait », a-t-il poursuivi. « L’Asvel, l’entraîneur et tous ceux qui m’entourent m’ont aidé à me sentir à l’aise. J’ai eu une grande opportunité devant moi et je pense que, maintenant, je montre le travail que j’ai fait et la détermination que j’ai eue pendant ces années difficiles pour être capable de briller le moment venu ».