Tony Parker : « À l’ASVEL, on a envie de faire partie de la NBA Europe »

Le passage de Victor Wembanyama et des Spurs en France est aussi l’occasion pour Adam Silver de sérieusement plancher sur le projet de ligue européenne de la NBA, qui n’est plus un serpent de mer…

Ce que Tony Parker a confirmé dans « Stephen Brunch », l’émission de Stephen Brun sur RMC Sport. Même si le patron de l’ASVEL ne peut rien dire, il confirme être dans les discussions et surtout voir d’un très bon œil l’arrivée potentielle de la NBA dans le basket européen, où les clubs ont bien du mal à dégager des bénéfices.

« Bien sûr » répond-il ainsi lorsqu’on lui demande s’il est favorable à l’arrivée de la Grande Ligue sur le Vieux Continent. « Quand tu vois ce que fait la NBA… Ils sont très, très forts. Quand tu vois le marketing, le nouveau contrat TV qui va commencer l’année prochaine. C’est incroyable le développement de cette ligue, la vision de David Stern d’une ligue globale, avec des joueurs qui viennent du monde entier. Je pense que c’est important pour nous de s’associer à ça. Je peux pas dire grand-chose (sur les discussions) mais le seul truc que je peux dire, c’est que je veux qu’il y ait la NBA Europe et qu’on a envie de faire partie de la NBA Europe. »

Également interrogé sur Théo Maledon, impressionnant pour son retour en Europe, Tony Parker confirme qu’il sera impossible de le conserver à l’ASVEL la saison prochaine.

« Théo, il fait une saison incroyable. Il va être dans les discussions pour le MVP de la saison, même si ça va dépendre de là où on va terminer, parce que normalement, le MVP, c’est une équipe qui doit être dans le Top 4 » commence ainsi le Hall of Famer. « J’adorerais qu’il reste à l’ASVEL mais c’est impossible. Ça va être très simple pour Théo. Soit il va au Real (Madrid) ou dans un grand club d’Euroleague, soit il retourne en NBA. J’ai des GM qui m’appellent tout le temps pour Théo et je pense qu’il aura des offres en NBA l’année prochaine. »