Théo Maledon au Real Madrid la saison prochaine ?

Quatrième Français à être élu « MVP du mois » en Euroleague, Théo Maledon attire les convoitises depuis son retour en Europe, et on sait depuis quelques semaines que le Real Madrid est sur ses traces…

Sauf qu’on sait aussi que Tony Parker ne veut pas lâcher le joueur cette saison. Selon le site espagnol Encestando, un compromis aurait ainsi été trouvé avec la signature de l’ancien joueur du Thunder et des Hornets avec le club merengue pour la saison prochaine. De quoi lui permettre de terminer la campagne actuelle avec l’Asvel.

À entendre Vincent Collet, interrogé par L’Equipe sur les Français qui se relancent en Europe après des expériences ratées en NBA, cette solution est sans doute le bon choix.

La même trajectoire que Guerschon Yabusele ?

« Ce n’est pas un hasard si le Panathinaïkos a prolongé Mathias Lessort jusqu’en 2028. C’est un calcul, ils savaient qu’il aurait des offres NBA. Théo, lui, aura intérêt à rester au moins un an de plus en Europe. Le cas de Vasilije Micic, ex-MVP de l’Euroligue qui a été en difficulté aux États-Unis, montre que quand tu repars, tu dois avoir une aura suffisante pour être sûr d’y trouver ta place » explique d’ailleurs l’ancien sélectionneur des Bleus.

Comme pour Guerschon Yabusele, un passage au Real Madrid peut être le tremplin idéal pour Théo Maledon, qui n’a encore que 23 ans, pour retenter l’aventure dans la Grande Ligue.

« Les joueurs croient souvent qu’une fois partis de NBA, il n’est plus possible d’y retourner, mais il y a de plus en plus d’exemples, comme (Guerschon) Yabusele… Dans le cas de Théo, cela lui permettra peut-être de repartir dans de meilleures conditions. Il est puissant, a une force de pénétration, de percussion. C’est un arrière moderne, au profil NBA en ce sens. Je peux comparer cela à Donovan Mitchell. Théo est un faux lent, capable de changements de rythme et de prendre les contacts » conclut ainsi Vincent Collet au sujet du meneur de jeu.