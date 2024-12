Pour le patron du Paris Basketball, la ligue européenne de la NBA est « un projet », pas une rumeur

Le serpent de mer de la NBA en Europe semble se rapprocher de manière concrète. Évoqué sur le Vieux Continent plus intensément ces derniers mois, il pourrait vite donner lieu à une communication officielle assure David Kahn, président du Paris Basketball et ancien président des opérations basket des Timberwolves.

Dans une interview accordée au Parisien, David Kahn évoque ainsi son « amitié » avec Adam Silver et ce qu’il assure ne plus être une « simple rumeur ».

« Le terme ‘projet’ est plus approprié » insiste-t-il ainsi sur la ligue européenne de la NBA. « Des discussions ont commencé avec la FIBA et des premières annonces pourraient être faites prochainement. Si la NBA s’investit en Europe, ce sera gigantesque. Mais je n’en sais pas plus à ce stade. »

Sans apporter davantage de précision, David Kahn évoque une rencontre avec Adam Silver en marge des matchs dans la capitale en janvier prochain entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Pacers. Paris, et le club du Paris Basketball qui ont, à en croire David Kahn, une caisse de résonance nouvelle outre-Atlantique.

Le club de la capitale française intégré dans le projet européen de la NBA ?

« Nous avons l’intention d’être une marque globale, connue en Asie, en Afrique » développe-t-il. « Le nom fait partie de cette stratégie. Quand je retourne en NBA, on me parle déjà de Paris. La NBA nous connaît comme, désormais, tous les plus grands clubs d’Europe. »

Leader de l’Euroleague (11 victoires – 5 défaites) à égalité avec Monaco, le Paris Basketball n’a jamais caché son envie de sommets et de proximité avec ce que propose la NBA, sur le parquet comme autour.

« On parle de sport mais, en même temps, c’est du business. Les deux sont indissociables. Une équipe m’a inspiré : les Los Angeles Lakers, le ‘Showtime’ des années 1980 avec Magic Johnson. Elle proposait un jeu fantastique avec un spectacle incroyable à côté. C’était ‘The Place To Be’ comme doit l’être l’Adidas Arena. Mon credo est que le Paris Basketball soit toujours à l’avant-garde dans tous les aspects du sport. »

Présent au Madison Square Garden pour le quart de finale de NBA Cup entre les Knicks et les Hawks, David Kahn dit s’être inspiré par « tout l’environnement : la musique, le show, les services aux spectateurs ».

« Je n’en suis pas revenu des prix : 45 euros une double margarita ? Voilà ce que je ne veux pas importer à Paris » a-t-il toutefois tempéré. L’Adidas Arena n’en est pas encore là. Pour ce qui est de l’environnement NBA dans les grandes villes européennes, cela pourrait se concrétiser plus rapidement.