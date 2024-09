Formation, ligues, diffusion… La NBA reste floue sur les projets en cours en Europe

Mardi, pour la réunion du bureau directeur de la NBA, il y avait un invité spécial : Andreas Zagklis, secrétaire général de la FIBA. Aux 30 propriétaires et à Adam Silver, il a présenté la manière dont fonctionne l’interaction entre la FIBA, la NBA et la Fédération américaine dans le monde entier, et son point de vue sur la possibilité de continuer à développer le sport, non seulement en Europe, mais aussi dans la région du Golfe, en Afrique, en Asie et dans d’autres régions du monde.

Justement, Adam Silver a été interrogé sur les relations entre la FIBA et la NBA, et sur les possibles projets en cours. Il faut rappeler que les deux instances ont créé, ensemble, la Basketball Africa League et qu’ils sont partenaires sur les événements Basketball Without Borders. Il y a un mois, on évoquait la création d’un championnat commun en Europe.

Créer une compétition rentable

« Pour ce qui est de l’Europe, je pense que l’on s’accorde à dire que le niveau d’intérêt pour le basket n’y est pas à la hauteur des activités commerciales » a expliqué Adam Silver. « Le niveau d’intérêt est ici (main gauche levée), les activités commerciales sont ici (main droite levée). Pour nous tous, il ne s’agit pas seulement d’une opportunité commerciale. Nous avons déjà été dans cette situation dans nos ligues, où si vous ne pouvez pas démontrer au marché que vous pouvez gérer une entreprise prospère, ce n’est pas durable. Pour que le basket continue à se développer, nous avons besoin d’une série de tournois ou d’une ligue viable. »

On ne sait pas si la NBA envisage de créer un championnat avec la FIBA, mais Adam Silver évoque aussi la formation, et peut-être faut-il envisager la création d’un championnat ou d’une équipe, sur le sol européen, avec des jeunes Américains. Une G-League « Made in Europe » pour avoir du temps de jeu et de la formation de qualité.

Les joueurs européens arrivent mieux formés en NBA

« Nous observons déjà, du point de vue de la formation, que certains de nos meilleurs joueurs sont des joueurs internationaux européens qui sont passés par un processus de développement semblable à celui d’un centre de formation et qui arrivent en NBA très mûrs du point de vue du jeu » poursuit-il, avant de reconnaître que les jeunes Américains, aussi doués soient-ils, arrivent en NBA moins bien formés que les Européens. « Les entraîneurs de la NBA nous disent aussi qu’en ce qui concerne le développement des joueurs américains, la grande majorité d’entre eux viennent toujours des États-Unis et comptent parmi les joueurs les plus doués au monde. D’un autre côté, comme ils arrivent dans la ligue de plus en plus jeune, de plus en plus de joueurs ne sont pas complètement formés comme basketteurs. »

Autre remarque, le manque d’entraînement pour les jeunes, et Doc Rivers et d’autres avaient évoqué ce problème : aux Etats-Unis, on joue plus qu’on ne s’entraîne.

« En même temps, il y a une tendance dans notre ligue qui fait que, à cause des consignes sur le repos et la charge de travail, les équipes ne s’entraînent pas autant qu’elles le faisaient dans le passé. En tant qu’organisateurs, nous et la FIBA, nous nous demandons quelle sera la meilleure façon de développer les joueurs à long terme. »

Un League Pass international ?

Enfin, pour la partie « marketing », la NBA semble prête à soutenir la FIBA pour la création d’une sorte de League Pass des différentes compétitions. « Il n’y a pas de plan spécifique pour l’instant en ce qui concerne l’Europe, si ce n’est que nous sommes d’accord pour examiner attentivement les possibilités qui s’offrent à nous. Je pense qu’à l’heure actuelle, nous essayons d’y voir clair en examinant toutes ces nouvelles plateformes de diffusion. De toute évidence, il y a l’avènement du streaming, non seulement en tant que plateforme, mais aussi en tant que source pour les sports de haut niveau. Quel serait l’intérêt pour que nous fassions quelque chose ensemble…. Et aussi comment nous pourrions nous intégrer de la manière la plus conviviale possible dans l’écosystème existant des tournois régionaux, des ligues paneuropéennes et des ligues nationales. »