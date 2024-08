En famille, Adam Silver est à Paris pour suivre les Jeux olympiques, mais le grand patron de la NBA n’est là uniquement pour les vacances. Selon AP, il est en France pour discuter avec la FIBA d’un rapprochement qui pourrait prendre la forme d’un tournoi annuel et/ou de la création d’un championnat. Pourquoi pas sur le modèle de la BAL, la ligue créée en Afrique.

« Les discussions sont beaucoup plus sérieuses mais nous n’avons clairement pas pris de décisions définitives. Nous voulons être sûrs de bien saisir l’opportunité qui nous est offerte. Nous prendrons le temps nécessaire avant de décider d’aller de l’avant vers une quelconque initiative », prévient Adam Silver. « Je continue de penser qu’il y a une énorme opportunité à saisir. Il ne s’agit pas de transformer la structure d’une ligue à court terme. Mais je pense que les propriétaires de nos équipes ont envie d’investir davantage dans le basket mondial. Nous avons une initiative énorme en Chine. Nous avons une initiative énorme en Afrique. Vu la qualité du basket en Europe, il serait logique que nous fassions quelque chose ici aussi. »

Trop d’équipes européennes perdent de l’argent

Cependant, Adam Silver prévient que le but n’est pas de casser ce qui existe. Peut-être que la NBA peut aider la FIBA à faire de l’ombre à l’Euroleague, qui est la référence sur le Vieux continent.

« Nous ne voulons clairement pas endommager l’ossature solide des infrastructures du basket qui sont en place », poursuit Adam Silver. « D’un autre côté, au niveau la compétition régionale et extra-régionale en Europe, j’ai l’impression – et encore une fois, je suis toujours en train d’étudier la question – que beaucoup d’investisseurs perdent des sommes importantes chaque année. Et bien qu’il ne s’agisse pas seulement d’argent, la plupart des choses qui continuent à perdre de l’argent sans trajectoire vers la rentabilité ne survivent finalement pas. Par conséquent, quoi que nous fassions ici, il est important que cela s’ajoute à la structure du basket européen. »

Pour le commissionner de la NBA, ce possible partenariat avec la FIBA n’est que la suite logique de l’éclosion de la NBA. « Lorsque nous avons joué pour la première fois un match de présaison en France, il n’y avait aucun joueur français dans la NBA. Aujourd’hui, il y en a 14, dont les deux derniers numéros 1 de la Draft. Il s’agit là d’un excellent exemple du développement que nous observons ici. »