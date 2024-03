Et revoilà la rumeur d’une ligue européenne de la NBA…

C’est Sportico qui l’annonce : la NBA a lancé des études sur la création d’une ligue en Europe, engageant la banque d’investissements Raine Group afin de sonder le marché et les possibilités d’un tel projet.

On ne s’emballera pas car cela fait désormais trente ans que la rumeur d’une ligue européenne, ou d’une division européenne, de la NBA revient de temps à autre, sans jamais aboutir. Mais avec l’expérience de la BAL (Basketball Africa League), Adam Silver a un modèle sur lequel s’appuyer s’il veut lancer une compétition en Europe.

Ce projet serait développé avec la FIBA, mais en parallèle de l’Euroleague, qui n’a en effet pas vraiment d’intérêt à se placer sous le patronage de la NBA, même si les entités discutent depuis des années.

Un chiffre d’affaires de… trois milliards de dollars ?

Pour le moment, le projet reste donc très flou, et Sportico confirme que les discussions ne font que commencer.

Mais alors que Dubaï devrait effectuer son entrée en Euroleague, le potentiel économique d’une ligue qui regrouperait le marché de l’Europe et du Moyen-Orient a de quoi attirer l’attention de la NBA. Selon les projections de Raine Group, ce sont potentiellement des revenus annuels de trois milliards de dollars qui sont envisageables.

Toujours selon Sportico, la division Europe et Moyen-Orient de la NBA vient d’engager un nouveau directeur général, Djamel Agaoua, un chef d’entreprise et entrepreneur français passé notamment par Viber et qui avait rejoint la direction générale de Brut depuis deux ans. Il succèdera à Ralph Rivera, en poste depuis 2018.