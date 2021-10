La NBA, la FIBA et l’Euroleague reconnaissent discuter d’une unification des compétitions européennes

Hier, Marca lâchait une bombe en expliquant que la FIBA et la NBA discutaient de la création d’une division européenne de la ligue américaine, qui viendrait concurrencer ou remplacer l’Euroleague.

La plus prestigieuse compétition de basket sur le Vieux Continent a rapidement démenti, mais la FIBA et la NBA ont confirmé que les trois parties avaient discuté mi-septembre. Sauf que le but premier de ce meeting, à l’initiative du secrétaire général de la FIBA, Andreas Zagklis, était avant tout d’unifier les compétitions européennes, afin d’éviter les doublons dans le calendrier, notamment entre les matchs d’Euroleague et les fenêtres internationales.

Reste à savoir pourquoi la NBA a été invitée dans ce tour de table, son porte-parole, Mike Bass, ayant simplement confirmé la présence de la ligue américaine. « Nous avons récemment été invités à engager des discussions sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour développer le basketball en Europe. Nous sommes impatients de participer à la suite de ces discussions à l’avenir » a-t-il ainsi expliqué.

La NBA peut-elle apporter son nom et son savoir-faire à l’Euroleague, en crise depuis l’irruption du Covid-19 ? Ou s’agit-il pour la FIBA d’un moyen de pression sur la ligue semi-fermée européenne ?

Surtout que plusieurs clubs de l’Euroleague (sept ?) seraient très mécontents du partage des recettes, ainsi que de la gestion de Jordi Bertomeu, et seraient carrément prêts à faire sécession. Un contexte qui pourrait donc permettre à la NBA de s’implanter sur le sol européen, même si on parle pour l’instant d’une seule réunion…