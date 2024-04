La Basketball Africa League annonce sa quatrième saison

Comme annoncé en novembre, la Basketball Africa League (BAL) grandit encore avec un quatrième pays hôte : l’Afrique du Sud. Dans un communiqué, la BAL précise que c’est là que sa quatrième saison va démarrer. Tout commencera donc le 9 mars à la SunBet Arena de Pretoria.

« L’Afrique du Sud a toujours été un pays prioritaire pour le développement de la NBA en Afrique », avait expliqué le président de la ligue, Amadou Gallo Fall. « C’est évidemment là où se trouve le siège de NBA Afrique. Il y a eu beaucoup de travail au fil des ans et la BAL est l’aboutissement de plusieurs décennies de travail de la NBA, qui s’est finalement associée à la FIBA. »

La suite, ce seront 48 matches disputés par douze équipes en Égypte (Le Caire), au Sénégal (Dakar) et au Rwanda (Kigali). Les équipes et le calendrier des rencontres seront annoncés dans les prochaines semaines.

Néanmoins, les phases de groupe des trois conférences se tiendront en plusieurs séquences : du 9 au 17 mars à Pretoria, du 19 au 27 avril au Caire et du 4 au 12 mai à Dakar. Les playoffs auront lieu ensuite à Kigali, du 24 mai au 1er juin. Pour rappel, la saison dernière, c’est Al Ahly, un club égyptien, qui avait remporté la compétition.

January 5, 2024