Al Ahly, nouveau champion de la Basketball Africa League

En s’imposant 80-65 face à l’AS Douanes en finale de la Basketball Africa League (BAL) samedi à Kigali, Al Ahly est devenu le 3e champion de l’histoire de cette ligue.

L’Espagnol Agusti Julbe est ainsi devenu le premier entraîneur à remporter le trophée deux fois après son triomphe avec Zamalek en 2021. Le Sud-Soudanais Nuni Omot, aperçu chez les Knicks lors de la présaison, rafle le prix Hakeem Olajuwon du meilleur joueur du tournoi grâce à ses 22 points inscrits en finale.

Deuxième de la Conférence du Nil qui s’était jouée du 26 avril au 6 mai, Al Ahly (Égypte) n’a connu qu’une seule défaite en phase de poules contre le Petro de Luanda, et il réussit l’exploit de remporter le titre dès sa première participation. Pour sa part, l’AS Douanes avait remporté la conférence du Sahara tenue à Dakar, et ils avaient sorti l’US Monastir (Tunisie), le champion en titre.

La BAL a aussi élu son cinq de l’année, et aux côtés d’Omot, on retrouve Jean-Jacques Boissy (AS Douanes), Chris Crawford (AS Douanes), Aliou Diarra (Stade Malien) et Dane Miller Jr. (SLAC).