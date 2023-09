Shaedon Sharpe, l’héritier logique à Portland et… au Canada

Alors qu’une ère, celle de Damian Lillard, va bientôt prendre fin à Portland, une nouvelle, celle de Shaedon Sharpe, va dans le même temps s’ouvrir. Sélectionné par les Blazers avec le 7e choix de la Draft 2022 avant de signer une saison rookie imparfaite mais encourageante, le dunkeur canadien se prépare en effet à une deuxième campagne bien différente.

« L’intersaison s’est bien passée, je suis content d’être de retour [à la salle d’entrainement des Blazers]. On fait des petits matchs entre nous, et je constate mes progrès », a ainsi résumé le jeune talent de Portland. « L’an passé, je sautais dans le grand bain, je me préparais pour la Draft. Cette année, c’est plus relaxant, j’ai simplement plus de temps pour me concentrer sur le basket. »

Le visage d’une nouvelle ère dans l’Oregon

Dans une équipe parée à se séparer de son icône de la dernière décennie pour entamer une reconstruction nécessaire, le natif de London, dans l’Ontario, est évidemment amené à être davantage sous les projecteurs.

« Je pense que la saison prochaine je vais être capable de contribuer encore plus, car j’ai une année d’expérience derrière moi maintenant », ajoute-t-il. « Capable d’aider à gagner plus de matchs, et capable d’être davantage un leader, aussi, notamment avec nos nouveaux, Scoot [Henderson], Rayan [Rupert] et Kris [Murray]. »

« Oui, j’y ai pensé un peu. Ce sera sans doute une opportunité pour moi d’être plus mobilisé, d’impliquer plus mes coéquipiers et de mettre plus de pression sur la défense », poursuit l’explosif arrière des Blazers, bien conscient qu’il portera plus souvent la balle la saison prochaine. « Je suis prêt à accepter de plus importantes responsabilités. Je suis bien plus en confiance en comparaison à la saison dernière. J’ai fait mon baptême du feu. »

Reste maintenant au voltigeur canadien à prendre son envol. En tant que titulaire à plein temps ? « Je pense que c’est réaliste, mais je veux surtout le meilleur équilibre pour l’équipe. », avoue Shaedon Sharpe, qui devrait effectivement sans trop de doute hériter du poste d’arrière titulaire à la rentrée.

Aux côtés de quel (jeune) meneur ? Avec le départ à venir de Damian Lillard, le poste se jouera entre Anfernee Simons et le rookie Scoot Henderson. À moins que les trois jeunes arrières ne démarrent les matchs ensemble.

La sélection canadienne dans un coin de sa tête

Pour Shaedon Sharpe, pas de préférence. « On s’entend très bien avec ‘Ant’, hors des terrains. Et sur le terrain j’ai le sentiment que notre cohésion est déjà très bonne. Ça va être sympa de jouer une nouvelle saison avec lui, et agréable à voir », ajoute en effet l’éphémère ancien joueur de Kentucky. « Même chose avec Scoot, on a construit des automatismes tout au long de l’intersaison, car il n’avait pas beaucoup joué en Summer League. On va bien s’éclater tous les trois. »

Enfin, Shaedon Sharpe a aussi évoqué l’excellente campagne du Canada à la Coupe du monde, conclue au début du mois par les hommes de Jordi Fernandez avec une médaille de bronze autour du cou et surtout une qualification, pour la première fois depuis 2000, pour les Jeux olympiques, l’été prochain à Paris.

« J’ai suivi notamment le match entre les Etats-Unis, ils ont assuré », a ainsi conclu la pépite canadienne des Blazers, avant même de faire acte de candidature pour l’été 2024. « J’y pense oui. Je n’ai pas encore été invité, mais si c’est le cas je ne laisserai pas passer cette opportunité. Affaire à suivre, on verra… »

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 Total 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.