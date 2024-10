Robert Williams III rejoint déjà l’infirmerie des Blazers

Quelques jours après s’être posé la question de la saison à venir de Robert Williams III chez les Blazers, on sait désormais où elle commence : à l’infirmerie… Ce qui est malheureusement habituel pour le pivot, opéré du genou en novembre 2023.

Touché aux ischios-jambiers pendant le training camp, l’ancien des Celtics sera absent deux semaines, soit jusqu’aux derniers jours avant le début de la saison régulière. Portland ouvre son exercice 2024/25 le mercredi 23 octobre, face aux Warriors.

« L’aspect positif, c’est que, au moins, ça n’a rien à voir avec son genou », commente, soulagé, Chauncey Billups. « Selon moi, quand on n’a pas joué pendant aussi longtemps et qu’on commence à pousser, alors on est sujet à des blessures. C’est dommage, mais ça reste positif. »

Espérons pour Robert Williams III que ce n’est pas le début des ennuis car avec la concurrence de Deandre Ayton et Donovan Clingan, la porte ne va pas rester ouverte longtemps. « Il s’en sort bien. Il allait bien le premier jour et ne s’est pas entraîné jeudi, car il ressentait des douleurs », poursuit son coach.

Robert Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 BOS 32 9 70.6 0.0 60.0 0.8 1.7 2.5 0.2 1.1 0.3 0.3 1.3 2.5 2019-20 BOS 29 13 72.7 0.0 64.7 1.4 3.0 4.4 0.9 1.8 0.8 0.7 1.2 5.2 2020-21 BOS 52 19 72.1 0.0 61.6 2.6 4.3 6.9 1.8 2.0 0.8 1.0 1.8 8.0 2021-22 BOS 61 30 73.6 0.0 72.2 3.9 5.7 9.6 2.0 2.3 0.9 1.0 2.2 10.0 2022-23 BOS 35 24 74.7 0.0 61.0 3.0 5.4 8.3 1.4 1.9 0.6 1.0 1.4 8.0 2023-24 POR 6 20 65.4 0.0 77.8 1.8 4.5 6.3 0.8 2.8 1.2 1.2 1.2 6.8 Total 215 21 72.9 0.0 66.0 2.6 4.3 6.9 1.4 1.9 0.7 0.9 1.7 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.