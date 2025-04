À Portland, des gaufres pour voir Toumani Camara être élu Défenseur de l’année

Un site internet et une boîte avec… de quoi préparer des gaufres (en référence évidemment à la Belgique). Voilà ce qu’ont récemment mis en place les Blazers pour promouvoir auprès des votants la candidature de Toumani Camara pour le titre de Défenseur de l’année (DPOY).

« Je trouve que c’est génial, je ne m’attendais pas à ça, mais ils ont fait du super travail. […] [Cette campagne], ils l’ont maîtrisée » réagira d’ailleurs le principal concerné, élu Défenseur du mois de février à l’Ouest.

Car depuis plusieurs semaines, le nom du Belge a la cote quand il s’agit de parler des meilleurs défenseurs de la saison. Peut-être pas au point de rafler le trophée dès sa deuxième année en NBA, car la concurrence est féroce, mais peut-être déjà suffisamment pour apparaître dans l’un des deux meilleurs cinq défensifs de la saison.

En route vers une « All-Defensive Team »

Il faut dire qu’entre ses 31 passages en force provoqués (leader en NBA), ses 91 fautes offensives provoquées (leader en NBA), ses 254 stops défensifs (numéro 2 en NBA), ses 60 ballons perdus récupérés (numéro 8 en NBA), ses 116 interceptions (numéro 9 en NBA) ou encore ses 211 déviations de balle (numéro 10 en NBA), Toumani Camara a des statistiques qui jouent en sa faveur.

Son principal problème étant que Portland n’est pas qualifié en playoffs et ne possède que la 16e défense la plus efficace du pays. Mais la deuxième saison de l’ailier de 24 ans est déjà une franche réussite et une première apparition dans une « All-Defensive Team » viendrait couronner tout son bon travail dans ce secteur.

« Je ne dirais pas que je suis surpris, mais ça ne faisait pas partie de mes attentes du début de saison » admet volontiers le 52e choix de la Draft 2023, qui s’inspire du foot US pour peser en défense. « Je savais que j’allais être celui que je voulais être, car je crois en mon éthique de travail et je savais que j’allais être capable de m’établir en NBA. Savoir quand j’allais pouvoir le faire, et à quelle vitesse, ce n’est pas quelque chose que j’avais en tête, mais je fais les choses au jour le jour et je suis reconnaissant de tout ce que j’ai connu cette saison. Tout ce que je peux faire maintenant, c’est continuer et voir ce qui me sera offert à l’avenir. »

Un cauchemar pour les attaquants

Infatigable travailleur de l’ombre, qui aura parcouru plus de 330 kilomètres sur les parquets cette saison, soit le quatrième total le plus élevé après Mikal Bridges (370), Josh Hart (340) et Tyler Herro (340), Toumani Camara ne manque pas de se faire des fans dans la ligue au vu de tout ce qu’il propose en défense.

« Je l’adore » avouait Damian Lillard, ancienne star des Blazers. « C’est un compétiteur, plein d’énergie. C’est l’un des joueurs les plus précieux de leur équipe. Il fait beaucoup de petites choses, il va au rebond offensif, leur offre des secondes et troisièmes chances. Il a progressé au shoot, il est dur en défense, physique, il s’implique à fond… C’est un bon coéquipier, on l’entend parler sur le terrain. Je l’adore comme joueur. »

« Quel âge a-t-il ? C’est sa deuxième année, c’est ça ? Il va être solide… » déclarait Jamal Murray. « Il me fait penser à (Matisse) Thybulle : même type de longueur de bras, même type de vitesse. Il rentre dans ton jeu et il essaie de te rendre la vie dure tout le match. »

Sentiment partagé par Tyrese Maxey : « Un shoot venait à peine de rentrer qu’il essayait déjà de me couper du ballon en me prenant en marquage tout-terrain… Pendant tout le match ! Quelqu’un de cette taille, capable de défendre de la sorte avec cet acharnement ? Franchement, bravo. Ce n’est pas facile. Ce sont exactement le type de joueurs vers lesquels la ligue tend, des joueurs capables de défendre sur plusieurs postes et de bien le faire. »

Toumani Camara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 70 25 45.0 33.7 75.8 2.0 2.9 4.9 1.2 2.5 0.9 1.2 0.5 7.5 2024-25 POR 78 33 45.8 37.5 72.2 2.2 3.6 5.8 2.2 2.9 1.5 1.4 0.6 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.