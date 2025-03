Toumani Camara et Evan Mobley élus « Défenseurs du mois »

Après Victor Wembanyama, Jaren Jackson Jr. puis Amen Thompson, c’est Toumani Camara qui est désigné « Défenseur du mois » de la conférence Ouest pour le mois de février !

C’est que le Belge abat un travail défensif impressionnant pour les Blazers, qui affichent d’ailleurs la 4e meilleure défense de NBA sur la période. Et comme le note la ligue pour justifier de son choix, le « nouveau Scottie Pippen » de Portland est 4e à l’Ouest au niveau des interceptions par match (2.0) et il est le seul joueur de sa conférence à avoir compilé plus de 50 rebonds défensifs, 20 interceptions et 10 contres en février.

À l’Est, c’est Evan Mobley qui est désigné, alors que les Cavaliers sont la 2e meilleure défense de leur conférence sur le mois passé, et que l’intérieur est 2e au niveau des contres et 3e au niveau des tirs contestés.

Le joueur de Cleveland avait d’ailleurs déjà été primé en décembre, entre Dyson Daniels et Andrew Nembhard.