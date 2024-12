Victor Wembanyama et Dyson Daniels, premiers vainqueurs du trophée de « Défenseur du mois »

Il y avait déjà les « Rookies du mois », les « Joueurs du mois » et les « Coachs du mois ». Désormais, il y a aussi les « Défenseurs du mois » et pour le début de la campagne, soit octobre et novembre, la NBA a décidé de mettre à l’honneur Victor Wembanyama (San Antonio) à l’Ouest et Dyson Daniels (Atlanta) à l’Est !

Le Français et l’Australien deviennent en tout cas les deux premiers à décrocher ce nouveau trophée, tout juste créé.

Pour justifier ces choix, la NBA met en avant le fait que Victor Wembanyama est le meilleur contreur de la ligue (3.6 blocks par match), qu’il est quatrième au niveau des tirs contestés par match (10.1) et huitième au niveau des ballons déviés (3.3). Dyson Daniels est lui le meilleur intercepteur (3.0 steals par match) de la ligue et le joueur qui dévie le plus de ballons (6.7) mais également celui qui force le plus de ballons perdus chez l’adversaire (2.7).

À l’Ouest, « Wemby » a été préféré à Toumani Camara (Portland), Anthony Davis (LA Lakers), Lu Dort (Oklahoma City), Kris Dunn et Ivica Zubac (LA Clippers), Tari Eason et Amen Thompson (Houston), Draymond Green (Golden State) et Jaren Jackson Jr. (Memphis).

À l’Est, Dyson Daniels a de son côté pris le meilleur sur Bam Adebayo (Miami), Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez (Milwaukee), OG Anunoby (New York), Evan Mobley (Cleveland) et Jalen Suggs (Orlando).