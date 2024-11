Dyson Daniels, aspirateur à ballons

Avec ses 28 points, Dyson Daniels a signé son record au scoring lors de la victoire surprise des Hawks face aux Celtics. Davantage responsabilisé en l’absence de Trae Young, l’Australien a puni l’arrogance de Boston.

Avec plus de responsabilités, il a aussi perdu plus de ballons (6) que d’habitude, qu’il a compensés en réalisant le même nombre d’interceptions (6). C’est d’ailleurs le troisième match de suite qu’il atteint ce total, et il en est donc à 19 « steals » sur les trois dernières rencontres des Hawks (Detroit, Chicago et Boston).

La dernière fois qu’un joueur avait volé autant de ballons sur une période de trois matchs ? C’était Robert Covington, en 2015. Avant ça, il fallait remonter à Ron Artest, en 2002…

Sans surprise, l’ancien joueur des Pelicans est le meilleur intercepteur de ce début de saison (36 au total, 3.6 par match) et aussi celui qui dévie le plus de ballons (76 déviations au total, 7.6 par match). Mais ce qui est vraiment impressionnant, c’est la marge par rapport à tous les autres joueurs de la ligue !

Déterminé à faire partie de la All-Defensive First Team, Dyson Daniels débute donc sur les bonnes bases.

« Ce qui m’impressionne le plus, c’est que, souvent, on réalise autant d’interceptions parce qu’on prend des risques et qu’on se sort de l’action. Lui, il se met rarement hors de position »

« Les déviations sont le reflet de son activité » apprécie Quin Snyder. « Mais ce qui m’impressionne le plus, c’est que, souvent, on réalise autant d’interceptions parce qu’on prend des risques et qu’on se sort de l’action. Lui, il se met rarement hors de position. Ça ne débouche pas toujours sur une interception, mais il est toujours en place. Il est très méthodique parce qu’il est vraiment très concentré. C’est très inhabituel et il le fait tous les soirs. »

Avec Zaccharie Risacher et Jalen Johnson, Dyson Daniels forme ainsi un trio aux bras particulièrement grands et actifs, de quoi perturber au maximum les transmissions du ballon adverses.

« C’est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue » expliquait Trae Young avant sa blessure au sujet de Dyson Daniels. « Chaque fois qu’il est sur le porteur du ballon adverse, il lui met la pression. Ça nous aide en défense, ça enlève des secondes à l’horloge. C’est ce que les adversaires tentent de faire face à nous. Ils essaient de me prendre tout-terrain, de m’obliger à lâcher la balle, de me forcer à perdre du temps avant de dépasser le milieu du terrain. Maintenant, on a un gars comme ça aussi avec nous, et ça va nous aider tout au long de la saison. »

Dyson Daniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 NOP 59 18 41.8 31.4 65.0 0.6 2.6 3.2 2.3 1.7 0.7 1.0 0.2 3.8 2023-24 NOP 61 22 44.7 31.1 64.2 1.0 2.9 3.9 2.7 1.7 1.4 1.0 0.4 5.8 2024-25 ATL 9 32 45.0 27.8 50.0 1.1 3.3 4.4 2.4 2.9 3.3 1.2 0.8 12.8 Total 129 21 43.8 30.7 62.6 0.8 2.8 3.6 2.5 1.8 1.2 1.0 0.3 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.