Jaylen Brown et les Celtics piégés par leur suffisance

Lors du « media day » des Celtics, et en confiance après le titre remporté en juin dernier, Jaylen Brown n’avait pas hésité à dire que, face aux petites équipes, ce sont les remplaçants de Boston qui allaient faire le boulot.

« Une soirée où on joue les Pistons qui, sans leur manquer de respect, ont été en difficulté depuis plusieurs années, on laissera jouer Payton Pritchard et Sam Hauser, qui pourront marquer 30 points ou tenter 10 shoots à 3-pts. On gagnera tout de même cette rencontre. »

Affronter les Hawks (4 victoires en 11 onze matches en arrivant à Boston) sans Trae Young et à domicile pouvait clairement ressembler aux rencontres faciles sur le papier dont parle Jaylen Brown. Sauf que la soirée a été plus difficile que prévu. Et l’ailier le reconnaît lui-même.

« Mentalement, on est trop négligent », assure-t-il. « On n’était pas connecté comme d’habitude, on doit s’améliorer dans ce domaine. On n’a pas su se battre comme d’habitude. On n’est pas une équipe parfaite. C’est une nouvelle saison, un nouveau voyage et on est impatient de vivre ces moments. »

Trop d’erreurs, trop de négligence

Les Celtics, qui ont mené pendant une grande partie de la rencontre, ont donc été piégés par un excès de suffisance, face à une équipe énergique. Car les Hawks ont volé 16 ballons, pris 20 rebonds offensifs et inscrit 68 points dans la raquette des champions en titre !

« Ils nous ont dominés dans tous les domaines, ils méritent de gagner », admet Joe Mazzulla. « Ils ont joué plus dur, plus physique que nous. Ils ont pris 20 rebonds offensifs et forcé 20 ballons perdus de notre part. Ils ont pris des rebonds et marqué des layups devant tout le monde. »

Jaylen Brown et Jayson Tatum ont perdu, à eux seuls, 11 ballons alors que les Celtics en perdaient 12 de moyenne avant ce match… Le premier a aussi manqué trois lancers-francs dans les trois dernières minutes.

Les Hawks ont été chercher avec les dents des munitions supplémentaires quand les troupes de Joe Mazzulla ont gâché des possessions et des opportunités. Dès lors, l’équipe qui en voulait le plus a logiquement fini par l’emporter.

« C’est déjà difficile de gagner en NBA, mais si on donne des deuxièmes ou troisièmes chances, qu’on perd des ballons au lieu de prendre des tirs, ça devient encore plus dur », se lamente Jayson Tatum, qui n’a marqué aucun panier dans le dernier quart-temps. « On a lâché la corde en fin de troisième quart-temps et on a offert une chance aux Hawks de revenir dans le match. »