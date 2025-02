Toumani Camara, un air de Scottie Pippen ?

L’excellent Ben Taylor, de Thinking Basketball, vient de publier une vidéo sur les prouesses défensives de Toumani Camara, l’ailier belge des Blazers capable de défendre tout-terrain sur les meneurs All-Stars (Damian Lillard, Tyrese Haliburton…) tout en défendant aussi sur Giannis Antetokounmpo ou même Nikola Jokic !

Des prouesses qui ont considérablement aidé les Blazers à redresser la barre depuis un mois, et donc de se replacer dans la course au « play-in » avec 23 victoires pour 32 défaites, et qui lui ont valu une place au « Rising Stars ».

Une simple coïncidence

Des prouesses qui font que Ben Taylor le compare carrément à Scottie Pippen, l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de l’histoire, même s’il n’a jamais été « DPOY », et certainement l’un des plus polyvalents.

Une comparaison d’autant plus évidente que Toumani Camara porte, comme l’ancien lieutenant de Michael Jordan, le numéro 33, avec un manchon au niveau de l’avant-bras…

« C’est une coïncidence » expliquait-il quelques mois en arrière. « Ils (les Blazers) m’ont demandé quel numéro de maillot je voulais avoir. C’était le 19 ou le 33. Le 19, ce n’était pas un numéro que je voulais avoir alors qu’un de mes numéros fétiches, c’est le 3. Donc 33, ça me semblait le plus logique et le plus beau sur un maillot. Je me suis dit que j’allais prendre ça, et je savais que Scottie Pippen avait porté ce numéro. C’était mon plan de mettre un bandeau sur le bras, peu importe mon numéro. Donc c’était juste une coïncidence, mais c’est marrant. »

Toumani Camara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 70 25 45.0 33.7 75.8 2.0 2.9 4.9 1.2 2.5 0.9 1.2 0.5 7.5 2024-25 POR 53 32 44.4 35.6 74.7 2.3 3.6 5.9 2.0 3.0 1.4 1.5 0.6 10.1 Total 123 28 44.7 34.8 75.3 2.1 3.2 5.3 1.6 2.7 1.1 1.3 0.5 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.