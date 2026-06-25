Luka Doncic officialise la naissance du Basketball Club Roma SPQR

« SPQR ». Partout à Rome, au sol ou sur les bâtiments, ces quatre lettres sont gravées et l’acronyme SPQR (Senatus Populusque Romanus, « Le Sénat et le Peuple romain ») est l’un des symboles historiques de la capitale de l’Italie.

Un symbole au cœur du projet porté par Luka Doncic pour relancer le basket de haut niveau à Rome puisque les investisseurs qui l’accompagnent ont dévoilé le nom de la future franchise : Basketball Club Roma SPQR.

Le Slovène est la tête d’affiche d’une initiative pilotée par un groupe d’investisseurs emmené par Donnie Nelson, ancien bras droit de Mark Cuban à Dallas. Luka Doncic figure parmi les principaux actionnaires, tandis que l’ancien international lituanien Rimantas Kaukenas devrait superviser l’opérationnel.

L’entraîneur italien Valerio Bianchini participe également au projet, qui prévoit de s’appuyer sur la structure de Vanoli Cremona, dont la licence a été rachetée pour être transférée à Rome.

Objectif : permettre au nouveau club d’évoluer rapidement au plus haut niveau du basket italien, et ainsi prétendre à une place dans la future NBA Europe. Alors que le club romain a déjà obtenu son sésame pour l’Eurocoupe, la Gazzetta Dello Sport lui a ainsi demandé si les arrivées de Nico Mannion et Stefano Tonut étaient confirmées.

« Je sais que ces noms suscitent de l’intérêt, mais beaucoup de choses sont en cours et je ne veux rien dévoiler. Une chose est sûre : je peux promettre aux Romains qu’ils seront ravis de ce que nous avons prévu. Dans tout ce que j’entreprends, je veux gagner : c’est mon objectif, et ce sera la même chose à Rome » a répondu Luka Doncic.