Luka Doncic co-propriétaire d’un club à Rome : ça se précise

« Le basket est de retour à Rome ». L’information avait fuité dès le mois de février, mais Luka Doncic ne s’était pas encore exprimé publiquement sur le sujet.

C’est désormais chose faite, via un message sur Instagram, dans lequel le meneur officialisé sa participation au projet d’investissement mené par Donnie Nelson, pour prendre le contrôle de Vanoli Basket Cremona.

Basé dans le nord de l’Italie, le club dispose d’une licence en Serie A, l’élite italienne. L’idée est désormais de transférer ses droits vers Rome, afin de replacer la capitale italienne au plus haut niveau, avec en ligne de mire le futur projet NBA Europe.

Depuis plusieurs mois, Rome fait partie des villes régulièrement citées dans les plans de la NBA pour son implantation européenne, au même titre que Milan en Italie. Et depuis le retrait de la Virtus Roma en 2020, la capitale n’a plus de représentant en première division, ni même en Serie A2. Il y avait donc une place à prendre.

Plus de temps à perdre

Donnie Nelson et son groupe d’investisseurs ont donc sauté sur l’occasion. D’autant que la réglementation italienne impose un délai de deux ans avant tout changement de nom ou d’identité d’un club. Si la NBA veut bien lancer sa ligue européenne autour de 2027, comme cela a été évoqué, il fallait donc avancer rapidement.

Le lien entre Donnie Nelson et Luka Doncic n’a évidemment rien d’anodin. Fils de Don Nelson et ancien dirigeant des Mavericks, Donnie Nelson est l’homme qui avait fortement poussé pour faire venir le Slovène à Dallas lors de la Draft 2018. Les deux hommes se retrouvent donc associés autour d’un projet qui permet aussi à Luka Doncic de renouer, à sa manière, avec le basket européen.

« Depuis que je suis en NBA, mon rêve a toujours été d’être propriétaire d’une équipe en Europe, car l’Europe m’a énormément donné », a expliqué Luka Doncic. « J’ai grandi là-bas, et j’y ai grandi en jouant au basket. »

Les premières bases sont désormais posées. Reste à voir comment ce projet s’intégrera concrètement dans la future carte de NBA Europe, alors que la ligue nord-américaine continue de structurer son arrivée sur le Vieux Continent.