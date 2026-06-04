NBA Europe : les 12 franchises dévoilées dès l’automne

Lors de sa traditionnelle prise de parole avant le Game 1 des Finals, Adam Silver a été interrogé sur l’arrivée de la NBA Europe. Même si peu d’informations circulent, et que les relations avec l’Euroleague restent distantes, le patron de la NBA assure que tout sera en place, et il a détaillé la création de ce championnat semi-fermé, ou semi-ouvert.

« La structure est en place. Ce que nous prévoyons de lancer, c’est essentiellement une ligue à 16 équipes, avec 12 franchises permanentes, puis la possibilité pour n’importe quel club européen d’être en lice pour obtenir les places restantes » explique-t-il. « Donc une ligue ouverte modifiée, ou une ligue fermée modifiée, selon la manière dont vous voulez voir les choses. C’est la structure dont nous discutons avec ces franchises potentielles. Certaines sont des franchises existantes qui jouent en Europe, et d’autres sont des groupes qui se constituent et souhaitent lancer des équipes dans des villes qui n’ont pas aujourd’hui de basket de très haut niveau. »

A propos de l’Euroleague, Adam Silver assure que « les discussions se poursuivent avec eux ». « Nous espérons pouvoir trouver un moyen d’intégrer ces opérations avec l’Euroleague, mais nous avancerons quoi qu’il arrive » prévient-il.

En clair, le bulldozer NBA n’entend pas céder face à l’Euroleague, et soit les deux s’entendent, soit il y aura deux grandes compétitions européennes. Ce qui est déjà arrivé en Europe dans le passé, et même encore aujourd’hui avec la Champions League de la FIBA.

Avec ou sans des joueurs NBA actionnaires ?

Si la date de lancement reste octobre 2027, quel est le calendrier à venir puisqu’il va falloir que tout s’accélère. « Notre processus d’appel d’offres se poursuit. Les offres devront être déposées à la fin de ce mois, et nous serons probablement en mesure d’attribuer les franchises à l’automne. Je pense que nous nous tournerons ensuite vers le système de qualification. Mais nous sommes actuellement en train de travailler là-dessus avec la FIBA » poursuit Adam Silver.

Enfin autre sujet essentiel, la participation, ou pas, de joueurs NBA actuels dans l’actionnariat des franchises de la NBA Europe. Récemment, c’est Luka Doncic qui a annoncé qu’il avait rejoint un groupe d’investisseurs pour créer une franchise à Rome.

« Quant à savoir si Luka Doncic ou d’autres joueurs pourront posséder des équipes, cela n’a pas encore été tranché. C’est une question que nous devons régler avec le syndicat des joueurs » conclut le commissionnaire de la NBA. « J’ajouterai simplement qu’une partie de la décision dépendra de la relation sportive entre ces équipes de la NBA Europe et la NBA. Cela pourrait évidemment compliquer les choses si des joueurs NBA actuels deviennent propriétaires. Cela fait partie des facteurs que nous allons examiner. »