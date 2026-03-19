Matchs
NBA
Matchs
NBA

Le nouveau patron de l’Euroleague évoque le possible rapprochement avec la NBA Europe

Publié le 19/03/2026 à 15:49 Twitter Facebook

Si la NBA réussit à récupérer suffisamment d’argent pour son projet européen, Chus Bueno admet que l’Euroleague devra sans doute trouver un moyen de s’y associer.

Chus Bueno, le patron de l'EuroleagueAncien vice-président des opérations basket de la NBA en Europe et au Moyen-Orient, Chus Bueno est récemment devenu président de l’Euroleague. Du côté d’Adam Silver et de Mark Tatum, on espérait d’ailleurs qu’il puisse être « un pont » entre les deux mondes. Et à l’entendre, il semble prêt à jouer ce rôle…

« Comme vous le savez, j’ai d’excellentes relations avec la NBA et bon nombre de ses dirigeants, notamment Adam Silver et Mark Tatum », explique-t-il à Mundo Deportivo, avant d’expliquer attendre désormais de voir combien le projet de la NBA va attirer d’investisseurs. « Pour l’instant, nous devons faire preuve de respect, attendre et voir comment le marché réagit à leur proposition et quelle valeur ils attribuent au projet. Nous avons convenu avec la NBA qu’une fois ce processus terminé, nous nous réunirions. »

Pour l’instant, les rumeurs évoquent de possibles investissements des propriétaires du Paris Saint-Germain, de Newcastle et du Milan AC. Reste donc à voir combien d’argent peut ainsi être investi.

La NBA récupèrera-t-elle cinq milliards de dollars ?

« Il y a deux scénarios », concède Chus Bueno. « Si la NBA lève les fonds souhaités – cinq milliards de dollars, selon les informations – ce serait une très bonne nouvelle pour le basket. Le basket européen n’a jamais eu cinq milliards de dollars à investir dans son écosystème. Dans ce cas, nous devrions nous asseoir avec eux et leur demander : ‘Comment pouvons-nous tirer le meilleur parti de cette opportunité ensemble ?’ Nous devons être bien préparés pour un dialogue constructif afin que cela fonctionne. »

L’autre scénario, c’est que la NBA n’arrive pas à lever suffisamment de fonds et doive mettre le projet en pause. Étant donné le contexte international, ce n’est pas à écarter.

Néanmoins, si les divers investisseurs sont prêts à mettre plus de cinq milliards de dollars sur la table pour lancer le projet NBA Europe, le nouveau patron de l’Euroleague reconnaît qu’il faudra discuter.

« S’ils parviennent à réunir les fonds nécessaires, la solution la plus logique serait d’organiser une compétition commune », a-t-il ainsi conclu. « Car la coexistence de deux compétitions de haut niveau diviserait le marché et ferait logiquement baisser le niveau général, ce qui ne profiterait à personne. La meilleure approche consiste à travailler ensemble, même si cela implique des compromis de part et d’autre. »

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes