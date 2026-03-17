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NBA Europe : les propriétaires saoudiens de Newcastle pour la franchise de Londres ?

Publié le 17/03/2026 à 15:31 Twitter Facebook

Le fonds souverain d’Arabie Saoudite, déjà propriétaire du club de football de Newcastle, serait déterminé à faire une offre pour créer la franchise de la NBA Europe à Londres.

Les propriétaires saoudiens de Newcastle UnitedLa NBA n’a jamais caché qu’elle visait les plus gros marchés économiques du Vieux Continent pour sa ligue européenne, et non pas les marchés historiques du basket. À ce titre, Londres est donc une priorité et il y a du monde sur les rangs puisque selon The Athletic, relayé par BasketNews et Eurohoops, le fonds souverain saoudien PIF, déjà propriétaire de Newcastle en football, prépare une offre pour obtenir la franchise londonienne.

On rappelle que le ticket d’entrée est estimé entre 500 millions et un milliard de dollars, alors que la date limite pour déposer les candidatures serait fixée au 31 mars.

À Paris, c’est le Qatar, déjà propriétaire du Paris Saint-Germain, qui devrait se positionner alors que l’américain RedBird Capital, propriétaire de l’AC Milan, serait prêt à se placer pour la franchise de Milan.

Est-ce que RedBird Capital va tenter de racheter l’Olimpia Milan, ou créer un nouveau club ? Pour l’instant, on n’a pas la réponse à cette question, alors qu’il y a aussi la question des salles, les propriétaires du Paris Saint-Germain, du Milan AC et de Newcastle devant aussi s’engager à construire des arènes aux standards de la NBA !

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Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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