Les enchères pour intégrer la NBA Europe auront lieu début 2026

Le passage à la nouvelle année sera celui d’une nouvelle phase pour la NBA Europe. Le Sports Business Journal rapporte ainsi que Mark Tatum, numéro 2 de la NBA, a annoncé que les mises aux enchères pour entrer dans la future ligue du Vieux Continent auront lieu au premier trimestre de 2026. Cette mise sur le marché concrétise un peu plus le projet, alors que la première saison est anticipée pour 2027.

La NBA planche actuellement sur touts les contours réglementaires et juridiques de cette NBA Europe, qui devront être évidemment validés avant que les franchises ne se concrétisent.

« Nous avons un peu de travail à faire à ce sujet » a admis Mark Tatum qui a précisé que celui-ci était encore à finaliser autant avec « les propriétaires », qu’avec « la FIBA ». C’est ensuite que seront ouvertes les enchères, une fois tout ce cadre légal et financier ratifié par la NBA et la Fédération Internationale de Basket.

Comme évoqué depuis plusieurs mois, le tarif d’entrée pour intégrer le championnat ne sera pas en tout cas pas sous les 500 millions d’euros. Les banques commissionnées par la NBA, Raine Group et JP Morgan, travaillent actuellement à l’évaluation de ces billets d’entrée, estimés entre 500 millions et un milliard de dollars ! Les futurs propriétaires auront également « l’obligation » d’investir dans leurs infrastructures.

« Comme la Ligue des champions du basket en Europe »

Mark Tatum a par ailleurs confirmé les grandes lignes de la NBA Europe annoncées en 2025 avec une compétition comprenant idéalement 12 franchises permanentes lors de son ouverture. « Ce sera presque comme la Ligue des champions du basket en Europe » a-t-il insisté. « Des marques comme le Real, le Barça, Manchester City, le PSG et l’AC Milan qui joueront au basket, c’est assez convaincant. Du contenu premium en direct, cela n’a pas seulement du sens en Europe, mais à l’international. Ça l’est en Asie comme aux Etats-Unis et Amérique du Nord car certaines des marques dont nous parlons ont un immense public partout. »

Outre les noms de Paris, Lyon, Madrid, Barcelone, Munich, Berlin, Londres, Manchester, Milan, Rome, Istanbul et Athènes déjà murmurés, quatre équipes supplémentaires rejoindraient la NBA Europe chaque année. « Si vous êtes en Lituanie, en Serbie, en Croatie ou d’autres clubs dans ces marchés, nous voulons que chaque équipe ait l’opportunité de jouer dans cette ligue de premier ordre » a précisé Mark Tatum, qui a sciemment laissé de côté l’Euroleague, avec laquelle les discussions ne semblent pas évoluer dernièrement. « Ce sera le meilleur du basket en Europe. Si en NBA, nous avons le meilleur joueur jusqu’au 450e la NBA Europe sera du 451e au 900e. »

Et la NBA a déjà commencé à songer à la suite, avec la possibilité d’une « NBA Cup intercontinentale » en présaison, voire d’une qualification des finalistes de la NBA Europe à la NBA Cup outre-Atlantique. Le serpent de mer d’une véritable conférence européenne est aussi encore à l’esprit de la NBA.

« À un moment donné, et encore une fois je parle sur le long terme, on pourrait imaginer un scénario où la qualité du basket continue de s’améliorer en Europe » a déclaré Mark Tatum. « Vous aurez maintenant des infrastructures de classe mondiale dans ces grandes villes de classe mondiale. Et là où le voyage supersonique deviendra une réalité, on pourrait envisager une situation plus tard où il y aura une division de la NBA en Europe. »