NBA Europe : le Paris Saint-Germain se place pour une franchise à Paris

Publié le 12/03/2026 à 18:54

D’après les informations de L’Equipe, Qatar Sports Investments, propriétaire du Paris Saint-Germain, prépare bien une candidature pour obtenir une franchise de la future NBA Europe.

Kevin Durant avec le Paris Saint-GermainQatar Sports Investments avance ses pions. Selon les infos de L’Équipe, le propriétaire du Paris Saint-Germain travaille ainsi « positivement et activement » au dépôt d’une candidature pour l’acquisition d’une franchise de la future NBA Europe. Un dossier qui doit être remis avant le 31 mars, première échéance fixée par la NBA.

Depuis plusieurs mois, la Grande Ligue multiplie les rencontres avec des clubs européens de premier plan et avec de puissants investisseurs, croisés notamment lors des matches organisés à Berlin puis à Londres. Objectif : bâtir les contours de cette NBA Europe souhaitée par Adam Silver, avec un lancement espéré à l’automne 2027. Le projet reposerait sur douze membres permanents, auxquels s’ajouteraient quatre places tournantes.

Dans cette course, Paris apparaît comme une place forte naturelle. Et le Paris Saint-Germain coche beaucoup de cases. La NBA assume sa volonté d’attirer « les plus grandes marques du monde », et le club parisien en est une. Son rayonnement international, l’appui du Qatar, le lien avec Michael Jordan comme équipementier du club, ou encore l’entrée récente de Kevin Durant à son capital en font un candidat très crédible.

Reste à savoir sous quelle forme. QSI n’aurait pas encore arrêté sa stratégie alors que le groupe pourrait s’appuyer sur une structure existante en rachetant un club et ses droits sportifs, mais ce n’est qu’une hypothèse. Pour l’instant, ni le Paris Basketball ni Levallois n’ont donné suite, malgré des discussions.

Dans le même temps, l’Asvel de Tony Parker reste également citée parmi les autres projets suivis de très près par la NBA, aux côtés de places comme Madrid, Barcelone, Londres, Rome, Athènes, Istanbul ou Berlin.

Rappel : les tickets d’entrée pour intégrer la NBA Europe sont évalués entre 500 millions et un milliard de dollars.

