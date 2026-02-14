Nouveau président de l’Euroleague, Chus Bueno sera-t-il « un pont » avec la NBA ?

Il y a encore quelques semaines, il semblait inconcevable que l’Euroleague travaille avec la NBA et la FIBA dans le cadre du lancement de la NBA Europe. Mais les choses ont peut-être bougé avec le changement de présidence à la tête de la principale ligue européenne, puisque Paulius Motiejunas a été remplacé par Chus Bueno.

Pourquoi ? Parce que ce dernier a longtemps travaillé pour la NBA, en tant que vice-président des opérations basket de la ligue américaine en Europe et au Moyen-Orient…

« Nous connaissons bien Chus, il a travaillé pour nous pendant une douzaine d’années » a ainsi réagi Mark Tatum, le bras droit d’Adam Silver. « Nous lui avons souhaité bonne chance, nous l’avons félicité et nous avons discuté avec lui. Je pense que Chus doit s’entretenir avec les clubs qu’il représente, mais nous espérons avec la FIBA que nous pourrons tous nous asseoir autour d’une table afin de poursuivre un dialogue constructif. »

Le discours semble donc évoluer, ou en tout cas s’adoucir après la montée en tension des derniers mois.

« Nous avons toujours dit, depuis le début, que nous voulions travailler avec l’Euroleague pour aligner tous les acteurs de l’écosystème, et cela a toujours été notre objectif » assure encore Mark Tatum. « Cela restera notre objectif, et je pense qu’avec Chus, quelqu’un que nous connaissons bien et qui connaît bien le basket européen, nous pourrons peut-être établir un pont entre nous, la FIBA et les clubs de l’Euroleague. Nous espérons que ces discussions nous permettront de trouver des moyens de travailler ensemble ».

Il faut dire qu’après avoir rencontré des dizaines d’investisseurs potentiels à Londres le mois dernier, la NBA a aussi tempéré son discours concernant son projet NBA Europe. Et peut-être que la voie de la collaboration avec l’Euroleague, facilité par la connexion existante avec Chus Bueno, est finalement la moins risquée.