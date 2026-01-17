Pour le patron de l’Euroleague, le projet NBA Europe n’est fait que de promesses

Alors qu’Adam Silver et les autres dirigeants de la NBA sont actuellement en Europe, à l’occasion des matchs du Magic et des Grizzlies à Berlin et Londres, la question de leur ligue européenne est sur toutes les lèvres.

Pour autant, alors que la NBA Europe est attendue pour l’an prochain, le projet reste encore particulièrement flou.

« Nous n’avons entendu parler que de projet ou de promesses grandiloquentes sur son potentiel incroyable », s’amuse Paulius Motiejunas, le patron de l’EuroLeague. « Mais avoir une théorie est une chose, la mettre en pratique en est une autre. Nous sommes présents depuis 26 ans. Nous savons comment fonctionne l’Europe. »

La seule certitude, c’est que la NBA et la FIBA ne travailleront pas avec l’Euroleague. Cette dernière a ainsi mis la pression à ses clubs qui hésitaient à rejoindre le projet NBA Europe. Résultat : le FC Barcelone a prolongé, alors que le Real Madrid et l’ASVEL pencheraient vers un départ. Pour le Fenerbahce, rien n’est décidé.

« Plusieurs décennies » avant la rentabilité ?

« La NBA multiplie les annonces depuis un an, mais il n’y a toujours rien de concret », continue Paulius Motiejunas. « Les propriétaires d’équipes commencent eux aussi à se rendre compte que c’est un peu comme un disque rayé : ‘Nous ferons une annonce plus tard’… Mais le début de la saison 2027 approche à grands pas. »

D’ailleurs, Adam Silver a tenu un discours très mesuré lors de sa dernière conférence de presse. Le « commissionner » répète que l’Euroleague n’exploite qu’une très faible partie du potentiel financier du basket en Europe.

Néanmoins, il prévient qu’il ne faut pas attendre non plus des dividendes extraordinaires à très court terme.

« Si je pensais que le plafond était l’Euroleague existante et l’intérêt de ses fans, nous ne consacrerions pas autant de temps et d’attention à ce projet » concluait-il, demandant toutefois que les investisseurs, qui devront tout de même acheter un droit d’entrée à 500 millions de dollars, restent patients car « je pense qu’il faudra un certain temps avant que ce projet ne devienne une entreprise commerciale viable ». Peut-être « plusieurs décennies »…