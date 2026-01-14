NBA Europe : le Real Madrid prêt à quitter l’Euroleague ?

Le Real Madrid vers la NBA Europe ? Le dossier, qui agite tout le basket européen depuis des mois, prend de l’épaisseur en Espagne. Selon AS, le club madrilène étudie sérieusement l’option de quitter l’Euroleague pour s’aligner sur le projet de ligue européenne de la NBA, dont le lancement est évoqué pour 2027.

Le timing est crucial : l’Euroleague attend la réponse des derniers détenteurs d’une licence A – Real Madrid, FC Barcelone, Fenerbahçe et l’ASVEL – avant le 15 janvier sur une prolongation à long terme des contrats qui arrivent à échéance à l’été 2026. Or, pendant que le Barça se rapprocherait d’un engagement sur dix ans, le Real n’a toujours pas communiqué officiellement et resterait en discussions avec les promoteurs du projet « NBA Europe ».

Dans cette équation, le Real Madrid est une pièce maîtresse avec sa puissance commerciale, sa marque très forte et son palmarès unique sur le continent. La NBA, qui a posé ses valises pour quelques jours à Berlin puis Londres, compterait sur un tel mastodonte pour crédibiliser sa future compétition et attirer les investisseurs.

Reste une inconnue majeure : le prix sportif d’un changement de camp. Quitter l’Euroleague pourrait impliquer une période de transition, voire une saison sans compétition européenne, avant de rejoindre la nouvelle structure…