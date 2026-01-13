L’Euroleague et la NBA bientôt lancés dans un conflit juridique ?

Les discussions entre la NBA et l’Euroleague dans le cadre de la NBA Europe n’avançaient déjà pas très bien. Elles pourraient désormais virer à la bataille juridique, voire judiciaire. Eurohoops a ainsi indiqué lundi qu’un courrier a été adressé par l’Euroleague à la NBA la semaine dernière, évoquant la possibilité de poursuites devant les tribunaux. La ligue européenne a notamment mis en garde son homologue américaine au sujet des clubs courtisés par Adam Silver et ses équipes dans le cadre de la NBA Europe.

L’Euroleague a voulu rappeler que les équipes sont engagées contractuellement par des licences. Les clubs sous licence A, informés de cette lettre, bénéficient d’un engagement longue durée et doivent ainsi renouveler leur participation cette saison pour la période entre 2026 et 2036. Ainsi, 9 des 13 clubs sous licence A (Baskonia, Olympiakos, Panathinaikos, Maccabi Tel-Aviv, Milan, Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes, Bayern Munich et le CSKA Moscou, toutefois suspendu) ont déjà annoncé vouloir reconduire leur engagement.

Le Barça prolonge avec l’Euroleague

Quatre équipes faisaient encore l’objet de discussions ce mardi lors d’une réunion avec l’Euroleague, qui avait fixé à ce vendredi 16 janvier l’échéance pour faire part de leurs intentions.

Eurohoops a assuré que le FC Barcelone avait à son tour donné ce mardi son accord verbal pour un nouveau bail de dix ans. Le Real Madrid reste pour le moment incertain (la date butoir légale pour s’engager est fixée au 30 juin 2026), alors que l’ASVEL se dirige tout droit vers un départ de la ligue. Quant au Fenerbahçe, il devrait d’après Eurohoops demander un peu de patience pour régler ses problèmes de gouvernance alors que son président, Sadettin Saran, est poursuivi dans une affaire de drogue et avait été arrêté le 25 décembre dernier.

Parmi ces équipes ayant prolongé, certaines font pourtant partie de celles que la NBA Europe espère récupérer. Elle avait ainsi annoncé en novembre dernier que Milan, Madrid, Barcelone, Munich, Athènes et Istanbul faisaient partie des 12 villes disposant d’une place permanente dans la future compétition de la NBA. Cela passera-t-il par de nouvelles négociations avec l’Euroleague ? Ou par la création de nouvelles franchises dans ces villes, indépendantes des grands clubs qu’elles abritent déjà ?

La NBA avait annoncé pour janvier l’ouverture de ses consultations auprès des clubs et des investisseurs potentiels pour le projet, qui doit aboutir à une première saison dans un an et demi. L’échéance se rapproche de plus en plus, et pourrait accélérer aussi les possibles tensions avec l’Euroleague. Très loin des conditions que cette dernière avait avancées pour une éventuelle collaboration avec la NBA Europe.