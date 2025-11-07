NBA Europe : Paris et Lyon font bien partie des 12 villes choisies

Lors du Football Business Forum organisé à l'Université Bocconi de Milan, Giorgos Aivazoglou, directeur de la NBA Europe et Moyen-Orient, a officiellement confirmé la liste des 12 villes européennes qui disposeront d'une place permanente dans la future NBA Europe, dont le lancement est prévu pour octobre 2027.

Ces villes représentent les principaux marchés sportifs et économiques du continent. Elles sont réparties dans huit pays : la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Grèce et la Turquie.

Italie : Milan, Rome

France : Paris, Lyon

Espagne : Madrid, Barcelone

Allemagne : Berlin, Munich

Royaume-Uni : Londres, Manchester

Grèce : Athènes

Turquie : Istanbul

« Milan abrite certaines des marques les plus célèbres au monde. Il y a deux grandes équipes de football, une excellente équipe de basket, Armani… Je ne peux pas commenter les discussions en cours. Nous sommes en pourparlers avec certaines équipes de basket existantes » a-t-il expliqué. « Nous discutons également avec des équipes de football qui ont une image de marque forte mais qui n'ont pas d'équipe de basket, dans ce pays et dans cette ville également. Et il y a certains endroits où nous partirons de zéro. Nous savons qu'il y a une grande base de fans à Rome, nous pouvons redynamiser certaines équipes historiques ou en créer une nouvelle. »

Giorgos Aivazoglou a également ajouté que les quatre dernières places seront attribuées au vainqueur de la Basketball Champions League et à trois autres équipes issues de ligues nationales sélectionnées. « C'est la partie la plus intrigante, car elle permet à tout le monde de nourrir des ambitions » assure-t-il.

On comprend donc que l'ASVEL de Tony Parker a déjà assuré sa place parmi les 12, alors que la NBA espère sans doute attirer d'autres clubs historiques du Vieux Continent, comme le Real Madrid ou encore le FC Barcelone…