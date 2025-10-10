L’Euroleague pose quatre conditions pour collaborer avec NBA Europe

Ce mercredi, une réunion importante avait lieu à Genève, entre la NBA, la FIBA et l'Euroleague concernant le projet de ligue européenne porté par les deux premiers organismes.

Est-ce que l'Euroleague s'associera finalement au projet ? Pas sûr. « Il s'agissait de la deuxième réunion entre les parties au cours des derniers mois, après l'annonce conjointe de la NBA et de la FIBA visant à étudier la création potentielle d'une nouvelle compétition internationale de clubs, « NBA Europe ». Lors de la réunion précédente, l'Euroleague avait présenté une proposition de cadre de collaboration qui, à ce jour, n'a reçu aucune réponse significative » explique ainsi la ligue européenne dirigée par Paulius Motiejunas dans un communiqué de presse.

Le dialogue reste courtois, « l'Euroleague remerciant la NBA pour le dialogue constructif et la FIBA pour avoir organisé les réunions, ainsi que pour ses efforts continus visant à identifier un cadre de collaboration qui profite à toutes les parties concernées » mais le communiqué laisse clairement entendre que le fossé est encore très large.

D'après les informations d'Eurohoops, la NBA a ainsi expliqué aux clubs de l'Euroleague qu'il n'y aurait pas de place pour tout le monde, même si toutes les équipes acceptaient de rejoindre sa ligue européenne.

Quatre conditions

Adam Silver souhaite ainsi une ligue à 16 équipes principalement implantées dans les grands marchés européens, dont Londres, Manchester, Paris ou encore Berlin. Un compromis est-il possible ? Difficile à dire, alors que l'Euroleague pose quatre conditions à sa participation au projet européen de la NBA :

Bénéfices partagés : toute proposition doit apporter une valeur ajoutée à toutes les parties prenantes et au basket européen dans son ensemble, sans marginaliser les organisations et les individus qui ont bâti la structure actuelle des clubs d'élite du basket européen

toute proposition doit apporter une valeur ajoutée à toutes les parties prenantes et au basket européen dans son ensemble, sans marginaliser les organisations et les individus qui ont bâti la structure actuelle des clubs d'élite du basket européen Intégrité culturelle : les traditions, les supporters et l'identité unique du basket européen doivent être protégés et préservés

les traditions, les supporters et l'identité unique du basket européen doivent être protégés et préservés Excellence compétitive : toute initiative doit viser à maintenir et à renforcer les normes compétitives du basket européen.

toute initiative doit viser à maintenir et à renforcer les normes compétitives du basket européen. Gouvernance européenne : le pouvoir décisionnel doit rester en Europe afin de garantir que les intérêts du basket européen priment.

Conclusion : « l'Euroleague et ses clubs restent déterminés à mener des discussions constructives avec la NBA et la FIBA, à condition que ces principes fondamentaux soient respectés tout au long du processus. »