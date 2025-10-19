L’ASVEL de Tony Parker prête à quitter l’Euroleague l’an prochain afin d’intégrer la NBA Europe ?

L'ASVEL va-t-elle suivre le chemin montré par l'Alba Berlin, qui a quitté l'Euroleague cette saison pour rejoindre la BCL, la Basketball Champions League de la FIBA, afin de préparer son intégration à la NBA Europe ?

D'après les infos du Progrès, c'est une forte possibilité, Tony Parker n'ayant jamais caché son intention de participer au projet européen de la NBA, pour lequel il joue d'ailleurs les VRP de luxe…

La NBA, la FIBA et l'Euroleague se sont pourtant rencontrés plusieurs fois ces dernières semaines pour discuter d'une collaboration, mais le communiqué de l'Euroleague a bien affiché les dissensions. Car selon nos informations, Paulius Motiejunas et les dirigeants de la compétition européenne veulent conserver la main sur le modèle, en acceptant la NBA en tant que soutien. Du côté de la Grande Ligue, on juge cette option irréaliste car le modèle économique actuel n'est pas viable, les clubs inscrits en Euroleague perdant tous de l'argent, année après année.

L'ASVEL parmi les 12 ?

« Dans le sport européen, les droits TV, digitaux et le sponsoring représentent 45 milliards de dollars en 2024. La fanbase basket ? 270 millions. C'est le deuxième sport le plus populaire, derrière le football, celui dont la croissance est la plus rapide. Le foot a plus de supporters, mais pas autant que ça. Le basket fait la course avec le foot sur ce terrain. Problème : d'un point de vue business, les ligues de basket européennes captent moins de 1% des revenus. C'est au centre de nos réflexions dans l'installation d'une ligue » expliquait ainsi George Aivazoglou, le directeur général de la NBA en Europe et au Moyen-Orient, à L'Equipe. « Nous voulons réimaginer l'écosystème. Le basket mérite mieux et nous voulons être l'accélérateur qui matérialisera cette valeur. »

La NBA et la FIBA espèrent lancer cette nouvelle ligue européenne en 2027. D'ici là, ça risque donc d'être la guerre pour attirer les grosses écuries du Vieux Continent (Real Madrid, FC Barcelone, Bayern Munich, Fenerbahçe…) qui vont sans doute devoir faire un choix. Pour Tony Parker et l'ASVEL, celui-ci semble déjà acté.

D'autant plus que toujours selon Le Progrès, l'ancien meneur des Spurs aurait fait la semaine dernière un « pas de géant » vers l’intégration de son club au cercle des douze franchises fondatrices de la NBA Europe.