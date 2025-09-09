Tony Parker continue de militer pour un accord entre NBA et Euroleague

En fil rouge de cette intersaison, il y a l’avancée du projet NBA Europe. En juillet dernier, Adam Silver s’est ainsi rendu sur le Vieux Continent notamment pour y rencontrer le Real Madrid et parler d’une arrivée potentielle de la « Maison Blanche » dans cette nouvelle ligue européenne. Jorge Garbajosa, le président de FIBA Europe, rapporte également qu’il y a eu des discussions entre la FIBA, la NBA et l’Euroleague.

Pour jouer les entremetteurs entre les différents camps, on retrouve Tony Parker qui milite depuis le début pour la création de cette NBA Europe.

« Je pense que c’est une super idée » s’enthousiasme ainsi le propriétaire de l’Asvel lors d’un déplacement en Chine avec la NBA. « Si l’Euroleague, la NBA et la FIBA arrivent à trouver un moyen de travailler ensemble, cela peut être une bonne chose pour le basket européen. »

Profiter de la marque NBA

Ce n’est pas la première fois que Tony Parker mentionne l’importance, à ses yeux, de cet accord entre l’Euroleague, la NBA et la FIBA. En mars dernier, il expliquait d'ailleurs déjà que même si aucun terrain d’entente entre les parties n’était trouvé, la ligue américaine viendrait quand même s’installer sur le territoire européen.

Une idée qu’il a confirmée ce lundi : « Pour moi, NBA Europe n’est plus qu’une question de temps. La NBA est une marque très forte, reconnue partout dans le monde. En Europe, tout le monde la connaît. C’est pourquoi je pense que la NBA peut vraiment aider à améliorer le basket européen. »

Si la création de la NBA Europe n’est plus qu’une question d’années, reste à savoir si l’Asvel sera de la partie ou non. En 2024, le club de Tony Parker et les 12 autres actionnaires de l’Euroleague ont accepté de s’engager dans la compétition jusqu’en 2040, mais avec une NBA qui vise des grands d’Europe tels que le Real Madrid, cet accord pourrait bien être remis en question… et certains clubs pourraient bien faire défection.