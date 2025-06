Le projet NBA Europe ne sera pas lancé avant plusieurs années…

Annoncée en mars, la création d’une ligue NBA Europe a fait beaucoup de bruit sur le Vieux continent, et des équipes phares sont emballées par ce projet, prêtes à tourner le dos à l’Euroleague. Si on savait que ce nouveau championnat ne verrait pas le jour en 2026, Adam Silver a prévenu vendredi que les fondations n’étaient pas encore posées et que les discussions avec la FIBA et d’autres instances se poursuivaient.

« Je dirais qu’on parle d’années, pas de mois », tempère Silver lors d’un événement à OKC. « Nous sommes donc à au moins quelques années d’un lancement. C’est une entreprise colossale. Et bien que nous souhaitions avancer à un rythme réfléchi, nous voulons aussi nous assurer de consulter toutes les parties prenantes appropriées – c’est-à-dire la ligue existante, ses équipes, les joueurs européens, les entreprises médiatiques, les partenaires marketing. Il reste beaucoup de travail à faire. ».

Depuis que la NBA et la FIBA ont officialisé leur rapprochement, Silver révèle qu’il a eu des échanges directs avec l’Euroleague et certains de ses clubs membres concernant un partenariat. Alors que la NBA Europe est un projet concurrence, il est favorable à un partenariat d’une manière ou d’une autre avec la ligue existante. Sauf que l’Euroleague voit évidemment d’un mauvais oeil l’arrivée de la NBA.

Un lancement officiel en 2029 ?

« Quoi qu’il en soit, nous continuons à penser qu’il existe un très grand nombre de fans de basketball insuffisamment servis en Europe et qu’il y a une opportunité forte de créer une autre ligue calquée sur la NBA », réaffirme Silver. « Nous n’avons pas encore eu de conversations directes (avec des villes), mais plusieurs organisations se sont déjà manifestées en exprimant leur intérêt, ainsi que des propriétaires potentiels, pour opérer dans ces grands marchés européens. »

Comme l’expansion de la ligue, le projet NBA Europe sera au coeur de la prochaine réunion de la NBA avec les 30 propriétaires de la NBA, et Silver n’exclut pas qu’il faille attendre les JO 2028 de Los Angeles pour en savoir plus. « Ce pourrait être une bonne rampe de lancement pour une annonce concernant une nouvelle compétition », conclut-il. Ce qui signifie que la première saison de la NBA Europe pourrait débuter en 2029…