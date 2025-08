La FIBA Europe coopère « au maximum » avec la NBA

Face au projet, désormais lancé, de ligue NBA en Europe, il y a deux écoles. D'un côté, Paulius Motiejunas, patron de l'Euroleague, forcément inquiet pour sa compétition qui va souffrir de la concurrence avec la Grande Ligue.

De l'autre, il y a Jorge Garbajosa, président de FIBA Europe, qui ne cesse de se montrer enthousiaste devant ce projet de NBA Europe. Alors que, tout récemment, Adam Silver a discuté avec le Real Madrid, l'ancien international espagnol persiste et signe.

« Nous coopérons au maximum car nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'écosystème du basket en Europe », déclare Jorge Garbajosa. « Nous avons discuté avec la NBA et aussi avec l'Euroleague. Nous nous battons de la manière la plus positive qui soit pour avoir les meilleures compétitions en Europe et assurer une croissance mondiale. Évidemment nous nous occupons du calendrier des équipes nationales, mais nous nous occupons également des championnats nationaux. Nous travaillons à la mise en place d'une pyramide de compétitions structurée en Europe. C'est ce que nous demandons à la NBA et à l'Euroleague, afin de trouver le meilleur modèle pour toutes les parties concernées. »

Une pyramide qui inquiète Paulius Motiejunas. Ce dernier espère une collaboration avec la NBA, afin d'éviter une confusion générale entre les compétitions qu'il estime nocive pour le public.

« Cette nouvelle ligue créerait de la confusion. De façon claire, vous allez voir un sponsor et vous dites : ‘Je suis dans cette nouvelle, vous savez, NBA League'. Et nous, on dit : ‘Nous sommes l'Euroleague'. Et il y a la Champions League, et l'EuroCup. Les vrais fans, ils connaissent tous l'Euroleague et nous n'avons pas peur de perdre ces fans parce que nous avons le meilleur produit, actuellement, sur le terrain », décrivait le patron de la plus prestigieuse compétition européenne. « Si on essaie tous de grandir et de vendre ce produit, les gens vont allumer leur télévision et ne sauront pas s'il s'agit de la meilleure compétition, ou d'une compétition moyenne, ou faible. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut perdre le potentiel de croissance du produit, et les fans, parce qu'on a vraiment le meilleur basket du monde. »