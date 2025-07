Le patron de l’Euroleague répète que l’Europe n’a pas besoin d’une nouvelle ligue

Alors qu'Adam Silver et Mark Tatum sont à Londres pour parler à des investisseurs qui ont envie de les accompagner dans leur projet de NBA Europe, le patron de l'Euroleague, Paulius Motiejunas, répète que cette idée n'a pas de sens s'il s'agit uniquement de rajouter une ligue à un paysage déjà surchargé.

« Cette nouvelle ligue créerait de la confusion. Ça créerait de la confusion. De façon claire, vous allez voir un sponsor et vous dites : ‘Je suis dans cette nouvelle, vous savez, NBA League'. Et nous, on dit : ‘Nous sommes l'Euroleague'. Et il y a la Champions League, et l'EuroCup. Les vrais fans, ils connaissent tous l'Euroleague et nous n'avons pas peur de perdre ces fans parce que nous avons le meilleur produit, actuellement, sur le terrain. »

Néanmoins, Paulius Motiejunas est bien conscient que pour le grand public, ce sera moins clair…

« Si on essaie tous de grandir et de vendre ce produit, les gens vont allumer leur télévision et ne sauront pas s'il s'agit de la meilleure compétition, ou d'une compétition moyenne, ou faible. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut perdre le potentiel de croissance du produit, et les fans, parce qu'on a vraiment le meilleur basket du monde. »

Mais le patron de l'Euroleague note que la NBA n'est encore qu'en phase d'exploration, et les réunions organisées avec la ligue américaine et la FIBA ont apporté de l'optimisme au sujet d'une possible collaboration.

« Ils ont une image très forte. Ils peuvent nous aider à conclure des contrats télévisés. Ils peuvent nous aider à trouver des sponsors. Nous pouvons agrandir le gâteau si nous travaillons ensemble » répète-t-il ainsi à l'attention d'Adam Silver. « C'est toujours le même message. Nous devons nous soucier du basket, des fans de basket, et si nous pouvons mieux monétiser le jeu — et nous pensons qu'avec la NBA, nous pouvons mieux le faire mieux — c'est la force que nous pourrions leur apporter. Mais nous avons une énorme base de fans. Nous avons 25 ans d'histoire. C'est ce que nous leur avons dit. Pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table et voir comment nous pouvons prendre des décisions ensemble, plutôt que de créer une nouvelle ligue et repartir de zéro ? »