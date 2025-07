NBA Europe : Adam Silver et Mark Tatum à Londres pour rencontrer les investisseurs

Le projet de ligue européenne de la NBA continue de se mettre en place, dans les coulisses. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, expliquait ainsi récemment que « les discussions sont bien avancées. Je ne peux pas dévoiler la structure finale, car plusieurs options sont envisagées. Un accord a été conclu avec l'Euroleague. La NBA et l'Euroleague sont en pourparlers, tout comme la NBA et la FIBA. Nous écoutons ce qu'ils ont à nous dire ».

Et selon Sportico, Adam Silver et Mark Tatum sont ainsi actuellement en Europe, et plus particulièrement à Londres, afin de rencontrer des investisseurs qui sont intéressés par le projet.

L'ordre du jour semble ainsi principalement financier puisque les dirigeants de la NBA rencontrent des sociétés de capital-investissement, des banques d'investissement, des fonds souverains, des représentants gouvernementaux mais aussi des clubs de basket du Vieux Continent, afin sans doute de trouver le modèle économique de cette ligue.

Pour rappel, Adam Silver et Andreas Zagklis, le secrétaire général de la FIBA, ont annoncé il y a quelques mois le lancement concret de ce projet européen. Un projet avec potentiellement 16 franchises, dont 12 permanentes, qui seraient selon les mots du « commissionner » de la NBA, une « fusion » des deux mondes.

« Nous pensons qu'il existe un fossé important en Europe entre le développement du jeu – cinq des six derniers MVP sont européens, tout comme environ 15% des joueurs – et le type d'intérêt qu'il y suscite. Les discussions entre la NBA et la FIBA pour explorer les opportunités en Europe durent depuis des décennies, et nous pensons que le moment est venu de passer à l'étape suivante », avait ainsi expliqué Adam Silver aux côtés d'Andreas Zagklis, très enthousiaste à ses côtés : « Après la Coupe du monde et les Jeux olympiques les plus réussis de l'histoire, nous pensons également que le moment est venu de franchir une nouvelle étape pour les clubs de basket ».