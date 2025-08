NBA Europe : Adam Silver continue de parler avec le Real Madrid

Adam Silver et Mark Tatum sont passés à Paris et Londres pour travailler sur leur projet de NBA Europe, en discussions depuis plusieurs mois maintenant. Ce jeudi, ils ont ainsi rencontré le Real Madrid afin de savoir si le club espagnol pourrait être de l’aventure de la ligue européenne.

Un rendez-vous capital pour Adam Silver puisque le Real Madrid est un des clubs les plus importants du Vieux Continent. La nouvelle équipe de Theo Maledon est engagée avec l’Euroleague jusqu’en 2026, date à laquelle la licence qui garantit automatiquement une place en Euroleague aux « Merengue » expire.

Pour le moment, aucune information de ces échanges n’a été communiquée, mais Adam Silver et Mark Tatum ont d’autres villes en ligne de mire.

Néanmoins, si le Real Madrid fait réellement sécession avec l'Euroleague, cela pourrait entraîner un mouvement de fond, avec possiblement les départs du FC Barcelone, de l'ASVEL ou encore de Fenerbahce.

Paris, Londres et Berlin dans le viseur

À Paris, les deux dirigeants de la Grande Ligue ont discuté avec Qatar Sports Investments (QSI), le groupe qui détient le Paris Saint-Germain, pour créer une nouvelle équipe parisienne qui rejoindrait NBA Europe. Depuis le début du mois de juillet, Kevin Durant est devenu actionnaire minoritaire du PSG et le nouvel ailier des Rockets expliquait qu’il souhaitait « explorer de nouvelles opportunités d’investissement » avec QSI.

Adam Silver s’est également entretenu avec l’Alba Berlin pour discuter d’une intégration éventuelle de l’équipe allemande dans le projet de NBA Europe. En mai dernier, le club de la capitale allemande annonçait quitter l’Euroleague pour rejoindre la Ligue des Champions. Une décision qui pourrait faciliter une arrivée éventuelle dans le nouveau championnat d'Adam Silver. Ces discussions pourraient être relancées en janvier prochain lorsque la NBA se rendra à Berlin et Londres à l’occasion des NBA Global Games Series entre le Magic et les Grizzlies.

Justement en parlant de la capitale britannique, Adam Silver et Mark Tatum ont également rencontré le Premier Ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, et le maire de Londres, Sadiq Khan, pour évoquer la possibilité de créer une équipe londonienne. Tout comme ils ont discuté avec les dirigeants de Galatasaray.

Évidemment, du côté de l’Euroleague, qui aimerait un partenariat avec la NBA plutôt qu'une mise en concurrence, on regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. Tout en répétant être assez solide.

« La NBA explore toujours et parle d’un projet lancé dans deux ou trois ans tandis que nous, nous ne cessons de grandir » expliquait le patron de l’Euroleague, Paulius Motiejunas, pour The Athletic. « Je ne peux pas voir le futur, mais nous faisons tout notre possible pour aider l’EuroLeague à grandir et je suis sûr que les clubs le comprennent et qu’ils vont rester avec nous. »