Théo Maledon arrive officiellement au Real Madrid jusqu’en 2027

« Bienvenue Maledon ! » Le Real Madrid vient d'officialiser l'arrivée de Théo Maledon, le club espagnol ayant trouvé un accord avec l'ancien meneur de l'Asvel qui permet à ce dernier d'être lié au club pour les deux prochaines saisons, jusqu'en juin 2027.

Cette signature avait déjà été confirmée par Tony Parker il y a deux semaines. Drafté en NBA à l'été 2020, le meneur français était resté quatre saisons entre la NBA et la G-League avant de revenir à l'Asvel l'été dernier, où il s'est définitivement imposé comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe.

À 24 ans, il rejoint le Real Madrid après une grande saison au cours de laquelle il a tourné à 17 points par match en Euroleague, étant choisi dans le deuxième meilleur cinq de la compétition, en compagnie d'Evan Fournier. Dès mars dernier, il avait évoqué son intérêt pour le club madrilène.

« Évidemment, ce n'est pas un secret que chaque fois qu'une équipe avec autant d'histoire et de prestige en Europe montre de l'intérêt, c'est toujours un objectif. On veut toujours jouer dans les meilleures équipes et y être compétitif pour avoir plus de chances de gagner des titres. Madrid est connue pour être l'une de ces équipes. D'une manière générale, j'aimerais beaucoup y jouer », avait-il avoué.

On notera par ailleurs que, quelques jours plus tôt, le club avait annoncé l'arrivée de Sergio Scariolo comme coach de la formation espagnole pour les trois prochaines années, jusqu'en 2028. Celui-ci prendra la tête du Real Madrid après la participation de l’équipe nationale espagnole au championnat d’Europe.