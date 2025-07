Deux matchs NBA à Berlin et Londres en 2026, retour à Paris en 2027 et 2028

La NBA a pris l'habitude d'organiser des rencontres de saison régulière en Europe mais cette saison, ça ne sera pas à Paris. Les Grizzlies et le Magic vont ainsi s'affronter à Berlin le 15 janvier, puis à Londres le 18 janvier.

Une bonne nouvelle pour le public allemand, qui pourra profiter des frères Wagner, Franz et Moritz, à domicile.

Pour la saison 2026/27, la Grande Ligue reviendra à Paris, avec un match dans la capitale française et un match à Manchester. Pour la saison 2027/28, les deux matchs seront partagés entre Paris et Berlin.

Les matchs annoncés pour les trois prochaines années seront joués à l'Uber Arena de Berlin, l'O2 Arena de Londres, la Co-op Live de Manchester et l'Accor Arena de Paris.

« L'annonce des matchs de saison régulière des trois prochaines saisons en Europe reflète l'incroyable dynamisme et l'engouement pour la NBA en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans toute la région », a ainsi expliqué George Aivazoglou, directeur général de la NBA pour l'Europe et le Moyen-Orient. « Nous sommes impatients d'accueillir les Grizzlies et le Magic à Berlin et à Londres, et de faire participer les fans, les joueurs et les communautés locales à travers les matchs et les événements qui les entourent. »