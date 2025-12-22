Les consultations vont débuter pour la NBA Europe

C’était un secret de Polichinelle depuis quelques semaines, mais la NBA et la FIBA ont annoncé lundi qu’elles entamaient dès janvier une nouvelle phase dans le projet de NBA Europe, avec le début des consultations avec des clubs ainsi qu’avec des groupes d’investisseurs potentiellement intéressés par la création d’une franchise.

Outre des places attribuées de manière permanente, cette future ligue offrirait chaque saison aux clubs engagés dans des coupes gérées par FIBA une opportunité de qualification. En clair, il s’agira d’une ligue semi-fermée avec des montées et des descentes pour quelques places. Ce processus de qualification s’effectuera soit par le biais de la Basketball Champions League (BCL), soit via un tournoi de qualification organisé en fin de saison. Le calendrier de la ligue serait par ailleurs harmonisé avec ceux des compétitions nationales et internationales, permettant aux joueurs de représenter à la fois leur club et leur équipe nationale tout au long de l’année.

Une ligue semi-fermée

Dans le cadre de ce projet, la NBA et la FIBA envisagent également de fournir un soutien financier ainsi que des ressources destinées à renforcer le développement du basket européen. Cet accompagnement concernerait notamment les ligues nationales, les centres de formation, ainsi que les programmes existants de la NBA et de la FIBA dédiés à la formation des joueurs, entraîneurs et arbitres à tous les niveaux.

« La poursuite de ce projet commun entre la NBA et la FIBA constitue une excellente nouvelle pour l’ensemble de la communauté du basketball européen », écrit Andreas Zagklis, secrétaire général de la FIBA. « Le format proposé respecte les principes fondamentaux du modèle sportif européen en offrant à chaque club ambitieux une voie équitable vers l’élite. Ce projet vise à renforcer la durabilité de tout l’écosystème du basketball européen — joueurs, clubs, ligues et fédérations nationales — et à créer une dynamique positive au bénéfice des fans à travers l’Europe. »

Pour sa part, Adam Silver ajoute : « Nos échanges avec les différentes parties prenantes en Europe ont confirmé l’existence d’une opportunité majeure autour de la création d’une nouvelle ligue sur le continent. En collaboration avec la FIBA, nous sommes impatients d’engager des discussions avec des clubs et des groupes de propriétaires qui partagent notre vision du développement et du potentiel du basketball en Europe. »

Crédit : NBAE/Getty Images