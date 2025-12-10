La FIBA vise un lancement de la ligue NBA Europe pour octobre 2027

Beaucoup ont du mal à y croire, car il reste énormément de choses à régler pour qu’un tel lancement puisse arriver, mais la NBA et la FIBA semblent bien déterminées à inaugurer leur projet NBA Europe dans moins de deux ans.

« Sous réserve du vote par les bureaux de la NBA et de la FIBA, l’objectif d’octobre 2027 pour un lancement est réaliste » a ainsi expliqué le secrétaire général de la FIBA, Andreas Zagklis. « Ce ne sera pas une compétition NBA, mais NBA-FIBA, un partenariat. Une large partie opérationnelle sera exécutée par des gens de la NBA, mais la FIBA n’est pas juste là pour donner sa bénédiction. Nous organisons des épreuves depuis les années 1950, la BCL, dont nous sommes en partie propriétaires, continue de grandir. Quant aux discussions avec ECA (la société organisant l’Euroleague), elles sont bonnes. Nous espérons qu’il y aura de nombreux autres meetings. Pour la première fois depuis 2002/03, il y a des pas en avant. Notre rôle en tant qu’instance gouvernante est de ramener tout le monde et que chacun trouve sa place autour de la table pour le futur du basket européen. »

Pour la FIBA, qui subit le contrôle de l’Euroleague sur le plus haut niveau européen depuis deux décennies, cette association avec la NBA sonne d’ailleurs comme une revanche.

« June Madness » pour les quatre derniers billets ?

D’ailleurs, Andreas Zagklis ne manque pas d’ironiser sur les arguments d’ECA, qui évoque le danger d’une ligue fermée organisée en Europe par des capitaux étrangers, alors que l’Euroleague a utilisé les arguments inverses pour imposer à la FIBA une ligue quasiment fermée depuis dix ans, en allant chercher des capitaux hors d’Europe.

« Nous sommes déjà fragmentés » constate-t-il. « Je ne suis pas inquiet des déclarations disant : ‘On n’a pas besoin de nouvelle compétition’. Nous pensons de notre côté que nous avons besoin d’un événement qui ramène tout le monde sous le même toit. Je ne suis pas satisfait de la situation actuelle. En 2000, la FIBA s’était battue pour une structure simple à deux ou trois niveaux de compétition. Nous avons été poursuivis pour cela à Munich, ainsi qu’à Bruxelles, par quelques clubs européens et ECA, l’argument étant de dire que nous voulions défendre un monopole. Cela voulait dire, dans cette optique, que la « fragmentation » du marché était vue comme une bonne chose en termes de business. L’Euroleague s’est battue pour cette libre concurrence. Aujourd’hui, elle voudrait l’inverse ? Je trouverais étrange aujourd’hui d’expliquer aux fans et aux responsables politiques que maintenant que la NBA arrive, avec une puissance financière plus grande, cela pose un problème. »

Reste à voir comment organiser tout ça, notamment la circulation entre les différents niveaux du basket européen (championnats, BCL, NBA Europe…). En plus des 12 clubs permanents, quatre tickets bonus annuels seront à décrocher. Peut-être dans le cadre d’un grand tournoi en amont, une « June Madness » européenne ?