Jalen Brunson et les Knicks frappent les premiers à San Antonio !

Les NBA Finals 2026 sont lancées par les stars de chaque équipe. Un tir à mi-distance de Victor Wembanyama (26 points à 6/21 aux tirs, 12 rebonds) répond à un tir à 3-points de Jalen Brunson. Au repos depuis presque deux semaines, les Knicks commencent fort. OG Anunoby (17 points) et Landry Shamet (13 points) font mouche de loin, Karl-Anthony Towns (18 points, 12 rebonds, 4 passes) attaque le cercle, et New York prend les devants (14-7).

Sans doute nerveux, les Spurs se précipitent. Il faut l’entrée de Dylan Harper (16 points, 8 rebonds) pour inverser la tendance. Le rookie agresse la défense de New York et marque dix points à 100 % de réussite pour lancer un 20-5 foudroyant lors des sept dernières minutes du premier quart-temps (27-19) ! Pour couronner le tout, Jalen Brunson (30 points) prend la direction des vestiaires après qu’Harrison Barnes lui est tombé sur le genou.

Julian Champagnie a toujours la main chaude

Les hommes de Mike Brown se ressaisissent toutefois. Sous l’impulsion du duo Jose Alvarado – Deuce McBride, ils entament le deuxième quart-temps sur un 11-4 (31-30). Plus de peur que de mal pour Brunson, qui revient en jeu et marque immédiatement huit points de suite face à Carter Bryant pour redonner l’avantage aux Knicks (38-37).

Les deux équipes se rendent alors coup pour coup pour finir la mi-temps. Les drives de Karl-Anthony Towns mettent Wemby en difficulté, mais ce sont quatre tirs primés de San Antonio — un pour Keldon Johnson et trois de suite pour Julian Champagnie (16 points, 10 rebonds), dont le dernier à une seconde du buzzer — qui permettent aux Spurs de reprendre leurs aises (55-48).

Karl-Anthony Towns ramène les Knicks

Au retour des vestiaires, la défense de San Antonio continue son chantier. Les Knicks ne marquent que deux points en cinq minutes et le duo Wembanyama – Castle (17 points, 8 rebonds) porte l’écart à +13 (63-50). L’addition aurait dû être plus corsée pour New York, mais les Spurs ratent plusieurs opportunités d’enfoncer le clou.

Dans le sillage d’un KAT précieux des deux côtés du terrain, les Knicks effacent leur retard en quatre minutes (71-71). Wemby stoppe l’hémorragie avec un dunk rageur, mais un tir à 3-points de McBride met les deux équipes dos à dos avant le dernier quart-temps (76-76).

Le réveil tardif de Wemby

Jusqu’ici discret, OG Anunoby se réveille. Il marque huit points de suite, dont un tir à 3-points dans chaque corner, pour donner cinq points d’avance aux Knicks. Le vent tourne mais, comme souvent dans ces playoffs, les Spurs résistent. Stephon Castle répond au Britannique avant de voir une claquette de Devin Vassell ramener les Texans à égalité (86-86). Wemby s’assoit et Jalen Brunson en profite pour en remettre une couche. Il enchaîne six points de suite et Mitch Johnson demande un temps mort (92-86).

Brunson continue et les Spurs cravachent pour ne pas prendre l’eau. Sans solution face à la défense de New York toute la soirée, Victor Wembanyama tente de relancer la machine avec un tir primé. De façon laborieuse, il enchaîne avec un 2+1 puis deux lancers francs pour remettre les Spurs devant à deux minutes de la fin (95-94).

Jalen Brunson décisif

Le Français et ses coéquipiers semblent toutefois à court de ressources. Jalen Brunson les punit sur un rebond offensif capital qui débouche sur un tir primé du capitaine. Dans la foulée, De’Aaron Fox rate un tir à trois mètres, Wembanyama perd un ballon et Jalen Brunson conclut un 9-0 des Knicks par un tir à mi-distance en tombant sur sa gauche (103-95).

Dans un Frost Bank Center qui se vide, New York s’offre une 12e victoire de suite pour frapper un grand coup. Leurs fans, déchaînés pendant tout le match, font résonner un « Let’s Go Knicks » dans l’antre des Spurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns dominants. Jalen Brunson a marqué 13 de ses 30 points dans le dernier quart-temps pour offrir la victoire à New York. Pendant tout le match, il a réussi à cibler Julian Champagnie et les autres mismatches recherchés par les Knicks pour faire payer la défense de San Antonio. Avant cela, c’est Karl-Anthony Towns qui avait tenu les Knicks à bout de bras. L’intérieur a dominé son duel avec Victor Wembanyama, en attaquant le cercle et le rebond offensif avec férocité. C’est son activité qui a permis à son équipe de revenir après avoir compté jusqu’à 14 points de retard en fin de troisième quart-temps.

Dylan Harper trop seul face aux seconds couteaux de New York. Le rookie des Spurs est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à inscrire dix points dans un match de NBA Finals. Il l’a fait lors de ses six premières minutes sur le parquet ! Son activité a été l’un des points positifs pour Mitch Johnson. À l’inverse, De’Aaron Fox (7 points à 3/13 aux tirs), Devin Vassell (9 points) et Keldon Johnson (3 points) sont passés au travers. Côté Knicks, OG Anunoby a marqué 12 de ses 17 points dans le dernier quart-temps. Josh Hart a noirci la feuille de match avec 15 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions, tandis que le trio Landry Shamet – Jose Alvarado – Deuce McBride a inscrit 26 points.

– Victor Wembanyama à l’envers. À l’exception d’un sursaut d’orgueil dans le dernier quart-temps, la star des Spurs a manqué son premier match de NBA Finals. Il a certes terminé avec 26 points et 12 rebonds, mais à seulement 6/21 aux tirs, 2/9 à 3-points, tout en perdant 6 ballons. Wemby n’a que très rarement pu imposer son jeu dans la raquette. Il s’est trop souvent contenté d’évoluer à l’extérieur. Sans rythme, son adresse n’a jamais été au rendez-vous. Il lui faudra rendre une tout autre copie lors du Game 2.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.