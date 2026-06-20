Trey Murphy III, le plan B des Celtics ?

L’avenir de Giannis Antetokounmpo éclipse la période pré-Draft, et les Celtics continuent d’explorer la possibilité de récupérer le leader des Bucks. Mais si les discussions avec Milwaukee n’aboutissent pas, Boston pourrait disposer d’une solution de repli particulièrement séduisante : Trey Murphy III.

Selon plusieurs sources, dont The Athletic, l’ailier des Pelicans suscite un intérêt grandissant à travers la ligue. Dans un contexte compliqué à La Nouvelle-Orléans, il s’est imposé comme l’un des ailiers les plus convoités de la NBA, grâce à son tir extérieur, sa taille et sa capacité à défendre sur plusieurs postes. La semaine dernière, on avait appris que les Pistons et les Pacers aimeraient également le recruter.

Un montage facilité par une « trade exception »

Les Celtics disposent d’un atout non négligeable dans ce dossier : une « trade exception » de 27 millions de dollars, suffisamment importante pour absorber le contrat de Trey Murphy III sans avoir à renvoyer un joueur au salaire équivalent vers La Nouvelle-Orléans. Une configuration qui simplifierait les négociations avec les Pelicans, même si l’arrivée d’un tel salaire aurait évidemment des conséquences sur la flexibilité financière de Boston.

Boston possède également plusieurs choix de premier tour de Draft susceptibles d’être inclus dans une offre afin de convaincre la franchise de Louisiane de se séparer de son ailier.

Le « prix » demandé pour Giannis refroidit Boston

À l’inverse, dans le dossier Antetokounmpo, les Bucks ne cèdent pas. Pour leur part, les Celtics estimeraient que Jaylen Brown représente déjà une contrepartie majeure. Son contrat est en effet suffisamment élevé pour quasiment égaler à lui seul le salaire du double MVP grec dans un éventuel échange.

De son côté, Milwaukee chercherait logiquement à récupérer d’autres éléments, notamment des choix de Draft. C’est précisément sur ce point que les négociations achopperaient actuellement.

Les Celtics ont la possibilité d’ajouter plusieurs premiers tours de Draft pour faire avancer les discussions, mais ils n’auraient jusqu’ici pas souhaité franchir ce pas.

LEXIQUE

– Trade exception : enveloppe financière récupérée lors d’un échange. Cette somme peut être utilisée pendant un an et la franchise ne peut pas s’en servir pour signer un free agent. Elle peut donc l’utiliser uniquement dans un sign-and-trade (signature d’un free agent dans le cadre d’un échange), ou dans un échange en guise de monnaie d’échange (un joueur contre la somme).