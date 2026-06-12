Les Celtics se replacent dans le feuilleton Giannis Antetokounmpo

Cette semaine, on découvrait que seulement deux franchises avaient maintenu le contact avec les Bucks concernant Giannis Antetokounmpo : les Blazers et le Heat. On se demandait toutefois si les Celtics, parfois cités parmi les candidats au « Greek Freak » mais généralement loin des rumeurs, allaient se positionner sur lui après leur élimination d’entrée de playoffs.

Finalement, les « insiders » US s’accordent désormais pour dire que la franchise du Massachusetts n’est plus à prendre à la légère. Chez Jake Fischer, on écrit que Boston « est considéré comme un prétendant potentiel » qui inquiéterait carrément ses rivaux comme Miami. Chez Kevin O’Connor, on écrit que les Celtics « sont bel et bien sur le coup et font le forcing pour le recruter », à un point où ils « s’activent énormément en coulisses » et « passent des coups de fil pour échanger n’importe qui à l’exception de Jayson Tatum ».

Enfin, chez Bill Simmons, on écrit aussi que Boston « est sur le coup » après avoir « caché un peu son jeu » et avoir été considéré « hors course ». Notamment parce que, d’après les derniers bruits de couloir, Giannis Antetokounmpo « veut vraiment » atterrir là-bas car « il aurait les meilleures chances d’y gagner un titre ».

Selon Jake Fischer, l’offre du Heat serait composée de Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. et de plusieurs choix de Draft. Côté Celtics, on imagine que le très incertain Jaylen Brown ferait partie du « package » avec également des choix de Draft et une belle « trade exception ». En revanche, les Warriors et les Timberwolves auraient pris du retard dans la course au double MVP.

Il sera donc important de surveiller l’évolution de la situation autour de Giannis Antetokounmpo, alors que son avenir est censé être tranché avant la Draft du 23 juin.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.