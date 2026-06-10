Le Heat et les Blazers en première ligne pour Giannis Antetokounmpo ?

« Si Giannis s’en va jouer ailleurs, nous devons récupérer beaucoup d’atouts. Ce sera le travail de Jon [Horst]. Et s’il reste ici, alors vous construisez l’équipe différemment ». Co-propriétaire des Bucks, Jimmy Haslam avait annoncé la couleur sur l’avenir de Giannis Antetokounmpo, et à ses yeux, « le moment naturel » pour agir doit tomber d’ici la Draft (le 23 juin pour le 1er tour).

En clair, s’il y a un transfert, il doit intervenir dans les dix jours, et selon Marc Stein et Jake Fisher, deux formations seraient très actives : le Heat et les Blazers. La piste Celtics serait inexplorée mais il faut toujours se méfier de Brad Stevens, capable des plus gros coups sans que ça n’apparaisse dans les rumeurs.

Selon nos confrères, les Bucks se comportent comme s’ils avaient plusieurs choix au premier tour, et ça signifie donc qu’ils envisagent très clairement de récupérer des choix élevés via un échange. C’est là que le nom des Blazers apparaît. Pas forcément pour récupérer Giannis, mais être impliqué dans un deal en triangle.

Selon nos confrères, les Blazers ne veulent pas lâcher certains jeunes talents, et on imagine qu’un « package » incluant par exemple Jerami Grant et des choix de Draft ne suffira pas à faire plier les Bucks.

Autre information : les Bucks pourraient attendre la fin de la finale entre les Knicks et les Spurs au cas où l’un des deux finalistes se positionnerait sur le « Greek Freak ». Enfin, si le double MVP ne serait pas contre un départ au Heat, The Athletic rapporte qu’il aimerait avoir des garanties sur l’effectif de la saison prochaine. L’objectif est de jouer le titre, et non de repartir sur un cycle dans un rôle d’outsider.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.